İşgal Altındaki Batı Şeria'daki Filistinliler Yerel Oy Kullanırken Bölünmeler Yaşandı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da kırsal kesimde yaşayan Filistinliler yerel seçimlerin ilk aşamasında oy kullandı.

Cumartesi günü Batı Şeria'da bulunan 154 köy ve yerel mecliste oylama yapıldı ve sandıklar yerel saatle 19.00'da (21:00 GMT) kapandı. Bununla birlikte, 220'den fazla diğer konseyde, ya yalnızca bir liste yarışıyor ya da hiçbir liste sunulmadığından hiçbir oylama yapılmadı.

Toplam seçmenlerin yaklaşık yüzde 70'ine sahip Batı Şeria'daki kasabalar ve şehirler de dahil olmak üzere daha büyük seçim bölgeleri, gelecek yıl 26 Mart'ta yapılması planlanan ikinci aşamada sandık başına gidecek.

Siyasi partiler ve sivil toplum grupları, El Fetih yönetimindeki Filistin Yönetimi'ni (PA) yerel seçimleri bölmekle eleştirdi ve bu, uzun zamandır beklenen parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini erteleme yönündeki ağır eleştirilerin ardından geldi.

Hamas, Cumartesi günkü yerel seçimleri, ulusal düzeyde anketlerin yapılması gerektiğinde ısrar ederek, hamleler üzerine boykot ettiğini duyurdu.

Siyasi hareket, Parlamento seçimlerinde Fetih'i mağlup ettikten sonra 2007'den beri kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin fiili hükümdarı oldu. Fetih, birkaç hafta şiddetli çatışmalarla sonuçlanan önleyici bir darbe girişiminde bulunduğu için Şeritten sürüldü. İki parti o zamandan beri sırasıyla Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı yönetiyor.

Belediye seçimleri daha önce 2012 ve 2017 yıllarında Batı Şeria'da yapıldı, ancak Hamas iki parti arasındaki bölünmeler nedeniyle seçimleri boykot ettiği için Gazze Şeridi'nde yapılmadı.

Filistin merkezli Arap Dünyası Demokrasi ve Seçim Monitörü (Al-Marsad) direktörü Aref Jaffal, PA'nın bu yılki yerel seçimleri iki aşamada düzenleyerek “önem ve gücünü azalttığını” söyledi. ” gerçek reformlar için iştahsızlık olduğunu gösterdi ve El Fetih'in Hamas ile olan bölünmelerinin sağlamlaşmasıyla sonuçlanacaktı.

'Demokrasi için tehdit'

Yerel konseyler temel hizmetlerden sorumludur, ancak yasaları kabul etmez veya ulusal siyasetle ilgilenmez.

Yerel organlar için seçim sistemi, konseyin büyüklüğüne dayalı nispi temsil modeline göre çalışır. Aday gösterme, adayların isimlerinin oy pusulasında görünmediği kapalı seçim listeleri aracılığıyla yapılır.

Listelerin çoğu parti çizgisinde toplanırken, bağımsız olanlar da çalışabilir.

Jaffal, çoğu küçük konseyin yalnızca bir parti bazlı listeyi aday gösterdiğini ve bunun daha sonra otomatik olarak seçildiğini ve aynı zamanda alkışlarla kazanma olarak da bilindiğini söyledi.

Cumartesi günü yapılan oylamada 154 mahal birden fazla liste ortaya koyarken, çoğunluğu El Fetih olmak üzere sadece bir listenin aday gösterildiği en az 162 diğer yerel organda ve listenin olmadığı 60 civarında başka yerde seçim yapılmayacak.

Jaffal, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "İlk aşamada küçük konseyler, aileler tarafından kontrol edildikleri için seçildi ve bu aileler ile El Fetih partisi arasındaki ittifak, oyların çoğunluğunu kazanmalarına yol açıyor" dedi.

Yarışan birden fazla partinin olmaması ışığında Jaffal, listede kimin olacağına köylerdeki daha büyük, daha etkili ailelerin karar verdiğini söyledi. Bu, daha güçlü ailelerin seçim sistemine müdahale etmeye çalışacağı herhangi bir genel seçime yansıyacak ve bu demokrasi için bir tehdit oluşturuyor” dedi.

Ancak Fetih sözcüsü Münir el-Jaghoub, partisinin seçimleri kontrol etmeye çalıştığı iddialarını reddetti ve seçimlerin iki aşamada yapılması kararını savundu.

El Jaghoub, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Daha büyük belediyeleri ertelemenin nedeni, Mart 2022'deki yerel seçimlerin ikinci aşamasında Gazze Şeridi belediyelerinde seçim yapılması konusunda Hamas ile görüşmelere zaman tanımaktır."

“Bu seçimler geneldir ve herkes aday olabilir. Nablus'taki Qabalan köyüne atıfta bulunarak kimsenin aday olmasına engel olunmadı" dedi.