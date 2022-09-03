Barbaroslar Dizisinden Ayrılan Emir Benderlioğlu Çok Farklı Bir Dizi Projesiyle Geliyor!

Emir Benderlioğlu 2006'dan beri setlerde yer alıyor. 16 senelik kariyer hayatına birçok proje sığdırdı. Tüm projelerinde izleyiciler arasında etkileyici bir isim olarak yer aldı. 1979'da Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünü kazandı. Daha sonra Grafik bölümüne geçti.

Oyunculuk dışında, fotoğrafçı, seslendirmen ve grafiker alanlarına da hakimdir. Emir Benderlioğlu, son zamanlarda yer aldığı dizilerle herkesin beğesini topladı.

Yönetmen Alper Çağlar'la karşılaşmasından sonra Çağlar'ın filmlerinde rol aldı. 2004'ten beri oyunculuk alanında yer alıyor. Emir Benderlioğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra birçok projede yerini buldu.

Bir zamanları herkesi ekrana kilitleyen "Kavak Yelleri" ile dizilerde yer almaya başladı. Mine karakterinin sevgilisi olarak Burak adlı karaktere hayat verdi. Emir Benderlioğlu yılların deneyimiyle birçok dikkat çekici projede rol aldı.

Benderlioğlu dizi hayatında pek çok farklı yapımlarda bulundu. Her projede bambaşka bir karaktere hayat verdi. Böylelikle yakışıklı oyuncu, kendisine yenilikler katarak bu yolda devam etti. Galip Derviş, Arka Sokaklar, Fi, Börü, İlk Aşk adlı dizilerde rol aldı. Fakat Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle büyük çıkış yakaladı.

Emir Benderlioğlu, eşi Ceren Benderlioğlu ile ATV dizisinde yer aldı. ATV dizisinde Emir Benderlioğlu, "Behzat Façalı" karakteriyle herkesin hafızasında kaldı. Son olarak Barbaroslar dizisinde "Piri Reis" karakterini oynadı. Ardından, TV8'in "Tuzak" adlı dizisine katıldı.

Emir Benderlioğlu, yeni dizisiyle yine karakterinden söz ettirecek. Oyuncunun rolü ile ilgili ayrıntılar, sevenleri büyük bir merakla bekliyor.

Tuzak adlı dizi şimdiden heyecan uyandırdı. Akın Akınözü'nün dünya genelindeki tanınırlığı sosyal medyada etkileşim yarattı. Emir Benderlioğlu içinde, dizi sayesinde dünyada tanınma şansı yakalayacağı görülmektedir.

Tuzak Dizisi Oyuncuları Ve Karakterleri

Beklenen dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde;

· Talat Bulut

· Akın Akınözü

· Bensu Soral

· Rıza Kocaoğlu

· Onur Durmaz

· İlayda Çevik

· Yağız Can Konyalı

· Emir Benderlioğlu

Emir Benderlioğlu'nun Yer Aldığı Projeler

4 Saat, Bukalemun, Adem’in Trenler, Camgöz, Kavak Yelleri, Sessiz Fırtına, Dedektif Biraderler, Ayrılık, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde rol aldı. Ayrıca Keskin Bıçak, Yer Gök Aşk, Hop Dedik: Deli Dumrul, Böyle Bitmesin, Galip Derviş, Osmanlı Tokadı gibi daha birçok projede yer aldı