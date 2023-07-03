Ünlü oyuncu Baran Bölükbaşı Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinde Tarık karakterine hayat veriyor ve bu karakter ile hayranları karşısına çıkıyor. Bu dizi sayesinde kariyer hayatında da önemli bir dönem içinde bulunan ünlü isim sergilediği güçlü oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İstanbul'da 1994 senesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Baran Bölükbaşı 2017 senesinden bu yana setlerde yer almaya devam ediyor ve izleyici ile buluşuyor.

Oyuncu kariyer hayatına Adı Efsane isimli dizideki Fikret karakteri ile başlamış ve daha sonra çeşitli projelerde oyunculuk tecrübesi yaşamıştı. Baran Bölükbaşı, Vuslat isimli dizi projesinde 2 sezon boyunca Fırat karakterine hayat vermiş ve bu sayede kendisini geliştirmeyi başarmıştı. Oyuncu Fox TV ekranında sezon başında Bir Peri Masalı isimli dizi ile de yer almış ve hayranları karşısına çıkmıştı. Ünlü isim 2023 senesinde ise Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinde yer almaya başladı ve halinden çok memnun olduğunu söyledi.

Baran Bölükbaşı kariyer hayatında iyi bir sıçrama yaşadığı bir dönemde bulunduğu sırada önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve merak edilenleri yanıtladı. Oyuncu Yalı Çapkını isim dizi projesine rol almaktan dolayı büyük bir keyif duydun açıklarken yaptıkları şeyin karşılığını almanın da çok keyifli ve inanılmaz bir duygu olduğunu söyledi. Kendisinin çok mutlu olduğunu açıklayan Baran Bölükbaşı bu işin inanılmaz bir kitleye sahip olduğunu da belirtti.

Oyuncu ekibe sonradan dahil olsa da herhangi bir yabancılık çekmediğini de açıkladı ve Yalı Çapkını dizisinin setinde her şeyin çok güzel gittiğini ifade etti. Çok eğlenceli ve müthiş bir ekip ile çalıştıklarını belirten ünlü isim herkesin seçilmiş gibi olduğunu ve ekip ile oyuncuların çok değerli olduğunu açıkladı. Bu sebeple ekipte çok eğlendiklerine vurguda bulunan Baran Bölükbaşı sonradan dahil olsa da eğlencenin içerisinde direkt dahil olduğunu da belirtti.