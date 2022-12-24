Banyo Tuzu Nasıl Hazırlanır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Şifalı malzemeleri rahatlatıcı bir banyo için bir araya getirdiğiniz zaman bu durum hem ruhunuza hem de bedeninize iyi gelecektir. Sıcak ve uzun bir banyoyu banyo tuzlu karışımları ile daha etkili ve daha şifalı bir hale getirmenin en güzel yollarını sizler için haberimizin devamında yazdık. Üstelik ipuçlarını verdiğimiz bu karışımı uzun bir süre boyunca saklayabilir ve istediğiniz malzemeleri içine ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda sevdiklerinizi düşündüğünüzü göstermeniz için de bu ideal bir hediye olmaktadır.

Tıpkı kaplıca sularıyla yapılanlar gibi banyo suyunuza mineralli tuzlar karıştırdığınız zaman şifalı bir banyo hazırlamış olursunuz ve bu bedeniniz için çok faydalıdır. Cildimiz şifalı bir banyo ile temas ettiği an maruz kaldığı bileşenleri absorbe eder ve bu durum da bu bileşenlerin kana karışmasına yardımcı olur. Biz vücudumuzu suda beklettiğimiz zaman tuzların içerisinde bulunan mineraller de eriyerek suya karışır ve gözeneklerimiz aracılığıyla sudaki mineraller sisteme ulaşır. Bu mineraller eklem ve kas ağrılarının hafiflemesine yardımcı olurken cildimizi beslemeye de yardım eder. Aromatik yağlar da banyo tuzu karışımına eklenir ve koku molekülleri ile tıpkı aroma terapi seansında olduğu gibi sistemi canlandırır ve rahatlatır.

Bir su bardağı deniz tuzu ya da himalaya tuzu ile bir su bardağı epsom tuzunu kendi banyo tuzu karışımımızı hazırlamak için karıştırmanız gerekmektedir. Hazırlamış olduğunuz bu karışım içerisine 20 40 damla kadar sevdiğiniz esansiyel yağlardan damlatmanız ve rahatlatıcı bir etki yaratılması için papatya, lavanta ya da gül yağı kullanmanız gereklidir. Canlandırıcı bir etki olması için portakal, biberiye ya da limon gibi esansiyel yağlar da ideal bir tercih olacaktır. Haberimizin devamında söz konusu banyo tuzu karışımını evde nasıl kullanabileceğiniz ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık. Eğer evinizde banyo tuzunu kullanabileceğiniz bir küvetiniz bulunmuyorsa hazırladığınız bu karışımı ayak banyosu olarak da kullanmanız mümkündür.

Bu karışımın içerisine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar kurutulmuş lavanta çiçeği de ilave etmeniz gerekir ve isterseniz sevdiğiniz farklı bitkilerden de serpiştirmeniz uygun olacaktır. Bu karışımı büyük olan bir kasede ya da kapta iyi bir şekilde karıştırmanız ardından ağzı sıkıca kapanabilen bir kavanoz almanız gerekmektedir. Öncelikle küvetinizi çok sıcak olan bir su ile doldurmanız ve banyo tuzu karışımından bir avuç aldıktan sonra suya karıştırmanız önerilir. Mümkünse pencereleri ve kapıları iyi bir şekilde kapatmanız banyonun iyice ısınması için önemli olmaktadır. Bu sayede aromatik kokuları da kaçırmış olmazsınız. Bitkiler suyun içinde biraz demlendikten ve tuzlar biraz eridikten sonra suyun içine girerek gönlünüze göre dinlenebilirsiniz. Eğer evinizde içine girebileceğiniz bir küvetiniz yoksa bu karışımı ayak banyosu olarak da kullanmanız mümkündür. 2-3 yemek kaşığı kadar büyük bir leğene ekleyeceğiniz banyo tuzu karışımı ayağınız ile beraber tüm vücudunuza iyi gelecek bir karışım olacaktır.