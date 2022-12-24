Hangi Yaşta Hangi Krem Kullanılmalıdır, Cilt Bakımı Yaşa Göre Nasıl Yapılır?

Cildin neye ihtiyacı olduğunu bilmek kişinin Yaşından daha önemli olmaktadır ve bu durum alışkanlıklara ve çevreye bağlı olarak değişebilmektedir. Cildin yaşlanması da bu durumlardan etkilenir ve iyi bir genetiğinizin olması bir avantajdır. Ancak bu durum cildin yaşlanmasını engelleyebilecek olan etkili olan tek faktör değildir.. Bunun yanı sıra doğru kozmetik ürünlerinin kullanılması da potansiyel yaşlılık belirtilerini önlemek için dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Sizler için haberimizin devamında cildinize uygun ürünleri bulmanız için yapmanız gerekenleri sıraladık ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

20'li yaşlarda yaşlanmanın ilk belirtileri ortaya çıkabilir ve bu durum genellikle 25 yaşından daha sonra görülür. Göz çevresi özellikle yaşlanma belirtilerinin ilk olarak belirgin hale geldiği bölgedir ve bu sebeple 20'li yaşlar itibariyle göz çevresi için ürünler kullanılmalıdır. 30'lu yaşlara gelindiğinde ise cildin enerjisi azalmaya başlar ve bu sebeple cilde kaybetmiş olduğu enerjiyi verecek ve antioksidan içeriye sahip olan ürünleri kullanmak gerekir. Ardından kırklı yaşlara gelindiği zaman ise yaşlanmanın daha fazla etkileri görülür ve bu durumun en büyük sebebi serbest radikallerin hücrelere zarar vermesidir. Hasara uğrayan hücrelerde ölüm meydana geldiği için esneklik kaybı ve kırışıklık başlayacaktır. Kadınlar kırklı yaşlara geldiği zaman eskisi gibi ciltlerinin ışıltılı görünmediğini belirtir ve bu durumdan şikayet edebilir. Bu sebeple ışıltı kaybı karşıtı ve esneklik sağlayan ürünler kullanılmalıdır. Belirli yaşlarda ise morfolojik yaşlanma ismi verilen dönem başlar ve cildin şekli değişebilir. Bu dönemde derin kırışıklıklar ortaya çıkar ve yüz ovali belirginliğini kaybetmeye başlar. 50'li yaşlarda cildi toparlayıcı ürünler kullanılmalı ve bir rutin oluşturmak gereklidir.

Özellikle 50'li yaşlarda kırışıklık giderici kremler kullanabilir ve isterseniz bu kremleri kendinizde hazırlayabilirsiniz. hazırda Hali kırışıklık için kullandığınız üründen memnun değilseniz ve kırışıklık kremi kullanma zamanınız geldiyse evde kendi kırışıklık kreminizi hazırlayabilir ve bunu cildinize uygulayabilirsiniz. Bu kremleri kullanmak kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı olur ve ince çizgileri yok eder. Ancak kırışıklıkları gerçekten önlemek istiyorsanız sağlıklı bir hayat tarzı benimsemeniz de gerekmektedir. Tek başına güzellik ürünleri asla işe yaramayacak ve sonuç hüsran olacaktır. Sigara içiyorsanız bir an önce sigarayı bırakmanız, güneş kremi kullanmayı ihmal etmemeniz ve vücudunuzu dışarıdan ve içeriden sıklıkla nemlendirmeniz gerekmektedir.

Evde kendi mutfağınızda kırışıklık önleyici bir krem yapabilir ve bunu cildinize uygulayabilirsiniz. Öncelikle yumurtayı cildinize uygulayabilir ve cildinize sürmeden önce yumurta beyazını çırpabilirsiniz. Cildinizde sürdüğünüz yumurta beyazı kuruyana kadar kalmalı ve ardından bölgeyi ılık su ile temizlemeniz gerekmektedir. Yüzünüze son olarak soğuk su çarpabilirsiniz ve bu da yüzünüz için faydalı olur. Yüzünüze ananasın etli bölümünü hafifçe ezerek sürmeniz ve ardından 15 dakika boyunca beklemeniz gerekmektedir. Yine E vitamini yağı da cildiniz için oldukça faydalıdır ve yatmadan hemen önce E vitamini yağı kullanmak tüm gece cildinize iyi gelecektir.