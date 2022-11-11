Bankaya gitmeden ödeme alabileceksiniz! Son dakika kampanyası duyurusu yapıldı!

50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden, başvurularını gerçekleştirebilir ve nakit kredi onayı alabilmektedir. 50000 TL kadar Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri verilmektedir.

36 ay vadeli kredi kullanabileceğiniz Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru şartlarına ve banka politikalarına uygun olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurusu resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak veya cep telefonları üzerinden SMS atarak yapılmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz bu kredilerde şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde hesaplarınıza da Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamaları üzerinden ödemeler alabileceksiniz.

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvurularını gerçekleştirebilmeleri için bireysel tc Kimlik No, aylık gelir ve doğum tarihine gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermesi yeterli olacaktır. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında sizlere verilecek olan kredi onayı ile birlikte en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri hesaplarınıza yaptırabileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlemleri gerçekleştiriliyor.

Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden hesaplarınızı alacağınız ödemeleriyle birlikte bireysel tüketici kredisi kullanabilmeniz mümkün olmaktadır. bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan tüm kredi başvurularında daha düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapılırken, ayrıca masrafsız kredi seçenekleriyle birlikte sizlere kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.