Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Yılbaşı İkramiyesi İçin Açıklama Yaptı! Emekliye Müjde Verildi!

Emekli maaşı alan kişiler için son zamanlarda oldukça fazla konuşulan konulardan birisi, bayram ikramiyelerinde olduğu gibi yılbaşı ikramiyesi verilecek mi olmaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmalar başlatan hükümet, Ramazan ve Kurban bayramı gibi, yılbaşında da emekli olan kişilere ikramiye vermek istiyor. Bayramlarda verilen ikramiyeler gibi, bu sene yılbaşında 2500 TL ek ödeme olarak ikramiye verilmesi konuşuluyor. Bu konu ile ilgili de üstü kapalı açıklama yapan Erdoğan, yakın zamanda bu konu ile ilgili çalışmaların sonuçlanacağını açıkladı.

Emekli olan kişiler eğer yılbaşı ikramiyesi almak istiyorsa, başvuru yapmasına da gerek kalmayacak. Emekli maaş hesaplarınıza, aldığınız emekli maaşına göre yılbaşında ikramiye yatacak! Emekli maaşı alan herkes bu emekli aylıkları ile ilgili, hemen işlem yapacak. Ve bu para geri ödenmeyecek.

SGK üzerinden verilecek ödemeler, sizin hangi emekli maaşınızı alıyorsanız, oradan yatacak. Emekli ikramiyeleri maaş müşterilerine bankalar tarafından ödenecek. 2023 yılının Ocak ayında yatması planlanan bu haber haricinde, emekli zamları da belli olacak ve Ocak ayında emekli için ikinci müjde emekli maaşlarında olacak. Emekli maaşlarınızı da zamlı olarak alacaksınız. Emekli maaşı Ocak zammı, Ocak'ın ilk haftasında, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre belli olacaktır.

Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bu ödemelerde, Yılbaşında da ödemeler verilirse, emekliler rahat bir nefes alacaklardır. Emekli maaşı alan kişiler için bu kararın meclisten geçmesi durumunda, yayınlayacağız.