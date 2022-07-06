Bankanın Resmi Hesabında Duyuruldu! QNB Finansbank Hemen Ödemeli Kredi Kampanyası Başlattı!

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları yeni kredi kampanyası duyurusunda, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere anında ödemeli kredi vereceğini açıkladı. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 50000 TL'ye kadar yapılacak olan bu ödemelerde gelir belgesiz olarak işlemler gerçekleştirilmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi başvurusu şartları ve açıklamaları hakkında bilgilerde yayınlandı.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin kredi onayı alabilmeleri için öncelikli olarak daha önceki çalışmış oldukları, bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını düzenli ödemiş olması gerekmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinde banka kredi puanı 1200 üzerinde olan vatandaşların kredi alabileceği açıklanmaktadır. Emekli olan ve bu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise 36 ay vadeli olarak bu kredileri kullanabilmeleri için emekli maaşını Finansbank şubesine taşıması gerekiyor.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu şartları uygun olan kişiler için nasıl yapılır?

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu, cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabileceğiniz bir kredi kampanyası olmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte bu kredilere hemen kendi hesaplarını yaptırabilmektedirler.

QNB Finansbank müşterisi olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankanın internet bankacılığı uygulamasına giriş yaparak buradan kredi kullanabilmektedir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu, ayrıca en yakın banka şubesi üzerinden kimliklerimizle birlikte yapabileceğiniz bir kredi kampanyasıdır.