Cebinde Vakıfbank Kartı Olan, 20.000 TL'Ye Kadar Ödeme Almak İstiyorsa, Artık Sıkıntı Yaşamayacak!

Devlet bankası olan Vakıfbank, yapmış olduğu yeni kampanyada 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak yeni bir kredi kampanyası duyurdu. Banka kartı olan veya kredi kartı kullanan kişiler, Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa artık işlemlerini gerçekleştirerek, hemen onay alabilecek ve kredi kullanabilecektir. Devlet destekli olarak da kredi imkanı sağlayan bu banka, özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kendi bankaları üzerinden almaları Durumunda daha yüksek limitlerde kredi almalarına olanak sağlayacaktır.

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabilir, ihtiyaç kredinizi hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa, Vakıfbank'ın başlatmış olduğu kredi politikalarına uygun bir müşteri olmasıda gerekiyor.

Emekli olan kişiler bu kampanyalara katılmak için başvurularını yapmadan önce kredi başvurusu için bankadan maaş alması gerekmektedir. Emekli maaşınızı, Vakıfbank şubelerine taşıdıktan sonra başvurunuzu yapabilir ve banka kredi puanınız düşük olsa bile, Vakıfbank üzerinden istediğiniz zaman nakit kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank İnternet bankacılığını kullanacak olan vatandaşlar ise başvurularını internet üzerinden istedikleri zaman yapabilmektedir. Cebinde, Vakıfbank kredi kartı veya bankamatik kartı kullanan kişiler hemen hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte Vakıfbank'ın mobil uygulaması üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Yapılacak olan başvurularda banka, kişilerin kredi notuna göre değerlendirme yaparak, aynı gün içinde ne kadar kredi onayı aldıkları hakkında bilgiler gönderecektir. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapabilecek, onaylanan tutar aynı gün içinde öğrenebileceksiniz.