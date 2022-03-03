Bankamatik Kartına Ziraat Bankası Ödeme Yapıyor, 10 Bin TL Ödenecek

Ziraat Bankası üzerinden herhangi bir bankamatik kartı kullanan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar ödeme alabilecekler. Haberin detayları yazımızda…

Acil nakit ihtiyacı olan Vatandaşlarımızın her zaman için ilk tercihi bir kamu Bankası olan Ziraat bankasıdır. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlarımız Ziraat Bankasından 10.000 TL'ye kadar nakit ödeme alabilecekleri bir kampanya başlatılmış oldu. Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımız Ziraat Bankası müşterisi ise banka şubelerine gitmeden bankamatik kartları üzerinden düşük faiz oranları ile düşük limitlerde 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi alabilecekler.

Ziraat Bankası bu kredileri bireysel olarak verecektir. 10.000 TL'ye kadar yapılacak olan bu ödemelerde düşük faiz oranları ile işlem yapılacak. Vatandaşlar acil ihtiyaçları olmaları durumunda hafta sonu dahi olsa nakit kredi kampanyasına başvuruda bulunabilecekler. Ziraat Bankası 10.000 TL veya üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik başlatmış olduğu bu kampanya ile kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde hızlıca bir sonuç verip onaylanan kredileri hemen banka şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden hesaplarına yatırabilecekler.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda son iş yerlerinde 180 gün Yani 6 ay çalışmış olmaları gerekmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ne başvuruda bulunacak olan vatandaşların 10.000 TL veya üzerinde kredi alabilmeleri için bankanın kredi politikalarına uygun olmaları veya emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alıyor olmaları gerekmektedir. Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşlarımız 10.000 TL veya yüksek limitli ihtiyaç kredisi veyahut borç kapatma kredisi de kullanıp borçlarını kapatabilirler. Vatandaşlarımız dilerse diğer bankalarda bulunan borçlarını da Ziraat Bankası'na taşıyıp tüm borçlarını Ziraat Bankası üzerinden kapatabilirler.

Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlar için emekli maaşlarını ilk defa Ziraat Bankası'na taşımaları durumunda 750 TL'ye varana kadar emekli promosyonu verirken ayriyeten 10.000 TL'ye kadar da ödeme imkânı sunmaktadır.

Sizlerde Ziraat Bankasından 10.000 TL'lik ödeme almak istiyorsanız herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olmanız veya Ziraat Bankası'nda herhangi bir hesabınızın olması gerekmektedir. Tüm bu koşulları sağlamanız durumunda Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL'lik ödemenizi alarak nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz.