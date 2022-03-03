Yargı Ilgaz Tekrardan Savcı Oldu

Her Pazar akşamında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan hukuk temalı dizi Yargı, yeni bölüm tanıtımını yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu dizi Yargı’nın yayınlanan yeni bölüm tanıtımının sürprizlerle dolu olması ise izleyici kitlesini diziye daha çok bağladı. Fakat seyirci kitlesi ile buluşan tanıtımda dikkat çeken bir diğer nokta ise Kaan Urgancıoğlu tarafından hayat verilen Ilgaz karakterinin tekrardan savcı olması olarak yorumlandı.

Yargı dizisinin yeni bölümü 6 Mart Pazar akşamında ekranlarda yer alacak ve izleyici kitlesi ile buluşacak. Projede yeni bölüm sürprizlerinin olduğu görüldü de yayınlanan fragman magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Konu hakkında edinilen bilgilere göre Yekta Tilmen’in tutuklu yargılanarak hapse girmesi proje hakkında ilgi çeken bir diğer nokta olarak görüldü. Diğer taraftan dizi hakkında edinilen bir diğer bilgi ise sadık izleyici grubunu çok sevindirdi.

Yayınlanan tanıtımda her ne kadar açık bir şekilde görülmese de Ilgaz karakterinin yeniden savcılığa döndüğü bilgisine ulaşıldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Pazar günü ekranlara getirilecek olan yeni bölümde konu hakkında detaylı bilgiler edinecek fakat seyirci kitlesi Ilgaz'ın yeniden savcılık görevine döndüğünü düşünüyor.

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu tarafından hayat verilen Ilgaz karakteri dizide sevdiği kadın olan Ceylin'i savunmak adına savcılıktan vazgeçmiş ve avukatlığa bir dönüş gerçekleştirmişti. Fakat bu olay sonrasında izleyici kitlesi Ilgaz'ı avukat olarak görmeye alışamadı ve bu durumu kabul edemedi. Dizi hayranları söz konusu karakterin karizmasının sarsıldığını düşünürken yaşanacak olan gelişmeler de araştırma konusu oldu.

Tanıtımda Ilgaz karakterinin tekrardan savcılığa dönüş yapması projenin izleyici grubu tarafından coşku ile karşılandı ve dizinin yeni bölümü için gün sayılmaya başlandı. Tanıtımda gösterilen sahnelerin doğru çıkması durumunda bir süredir hikayenin sıkıcılığından şikayet eden izleyici projeye tekrar bağlanacaktır.