Bankamatik Kartı Olanlara 12.000 TL - 24.000 TL Arasında Ödeme Yattı! Sizde Alın

Bankamatik Kartı Olanlara 12.000 TL - 24.000 TL Arasında Ödeme Yattı! 12.000 TL - 24.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurular başladı. İşte detaylar...

12.000 TL - 24.000 TL arasında nakit kredi kampanyasına katılacak olan kişiler Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu son dakika kampanyasında 12 ve 24000 TL arasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini, kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecektir. Yapı Kredi Bankası kredi notu 1200 üzerinde olan vatandaşların, 18 yaşından büyük olması durumunda kredi başvurusu almaktadır. Banka üzerinden yapıp bankamatik kartınız var ise hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilir ve banka şubesine gitmeden mobil uygulama üzerinden nakit kredi kullanabilirsiniz.

Bankamatik Kartına Ödeme Nasıl Alınır?

Bankamatik kartı olan vatandaşlar için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu sunmaktadır. Yapı Kredi Bankası'nın terinden cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, T C kimlik numaranızı yazın boşluk bırakan ve en son aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alacak olan vatandaşlar hemen kredi sonucunu öğrenebilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin başvurularını hızlı bir şekilde ayrıca mobil uygulama üzerinden de yapabileceğini söyleyebiliriz. yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasını kullanabilmeniz için banka müşterisi olmanız ve banka hesabı üzerinden bir internet şifresi oluşturmanız gerekiyor.