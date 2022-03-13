Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve QNB Finansbank Bankaya Çağırmadan 10.000 TL Ödeme Veriyor!

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve QNB Finansbank kampanya duyurusu yaptı. İhtiyacı olan kişilere 10.000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve QNB Finansbank tarafından kendi internet siteleri üzerinden yayınlanan bu haberler ile birlikte, nasıl kredi onayı alınır belli oldu.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve QNB Finansbank bankaları yaptıkları bu kampanya ile birlikte hızlı ve anında sonuç vereceği yeni kampanyaya katılacaklar. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve QNB Finansbank başvuru yapmak isteyenlere 10.000 TL ödeme verirken başvuru yapan kişilerin banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması istenecek. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde banka kredi notu uygun olan kişiler düşük faizlerle kredi kullanacaklardır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, Türkiyede kamu bankası olarak hizmet veren bankaların başında gelmektedir. Bu bankalar düşük faiz oranlarıyla, vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. On bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların tercih ettiği bu üç kamu bankası, vatandaşlara hem banka şubelerinden, hemde banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak işlem yaparak, kredi başvurusu almaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden kredi kullanabiliyor. Bu işlemleri yapabilmeniz için internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir.

Akbank ve QNB Finansbank

Akbank ve Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bankanın SMS kredi servisini kullanabilir veya bankaların mobil uygulamaları üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atmak istiyorsanız, kimlik numaranıza 50 30 numarasına gönderirseniz, Finansbank üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranıza 44 25 numarasına gönderirseniz de Akbank üzerinden başvuru yapmış olursunuz. Ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulanması ve qnb mobil uygulaması üzerinden de başvurusunu gerçekleştirebiliyor. 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar başvurularını yaptıktan sonra onay alırsa, aynı gün içinde kredi hesabına yatacak.