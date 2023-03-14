Bankamatik Kartı Olanlar Bu Habere Dikkat: Banka 2 Gün İçinde 20.000 TL Ödeyecek!

Bankamatik kartı olan vatandaşlar için yapılan yeni Kredi ödemesinde 2 gün içerisinde sizlere 20.000 TL'ye kadar nakit kredi verecek olan 2 banka resmi olarak açıklandı. bankamatik kartı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz nakit kredi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşlara bu bankalar üzerinden uygun faizlerle 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirilecek ve nakit kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak hemen kullandırılacaktır. bankamatik kartı hesabınız üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığını kullanarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve gelir belgesiz kredi alabileceksiniz.

Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 2 gün içerisinde 20.000 TL'ye kadar ödemeler verileceği açıklandı. emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların Akbank üzerinden 20.000 TL kredi alabilmeleri için banka kredi puanı uygun olması gerekmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu banka müşterilerinin Akbank direkt uygulaması üzerinden 7/24 yapabilecekleri bir kredi kampanyası olarak göze çarpıyor.

Akbank ihtiyaç kredisi haricinde diğer bir banka denizbank'ta yapmış olduğu kampanyanın tanıtımını yaptı ve Denizbank üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz banka müşterisi olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödemeler uygun faiz oranları ile birlikte verilecek ve verilecek olan bu ödemelerde 7/24 hesaplara yatırılacaktır. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazım boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndererek başvuruda bulunabilirsiniz.