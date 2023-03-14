15:15'den Sonra Açıklandı, Emekli Olanlara Ek Ödemeler İle İlgili Yeni Karar Meclis Onayından Sonunda Geçti!

Emekli maaş hesapları üzerinden nakit kredi ödemesi alan vatandaşlar ek ödemeli kredi alıp alamayacaklarını kontrol etmek için bankaları sürekli olarak takip etmektedir. emekli maaşı hesabınız üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere devlet destekli faiz oranlarından yararlanabilecekleri daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapan tüm emeklilere 50.000 TL ödeme verileceği açıklandı.

50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek istiyorsanız 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlara 3 ay erteleme ile kredi ödemesi gerçekleştirerek nakit kredi alabilmektedirler. 50 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek işlerinizi gerçekleştirecek ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırarak hemen kullanacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan Bu kampanyada nakit kullanmak isteyen vatandaşlara emekli maaşı hesapları üzerinden ek ödemeler verilir ve yeni karar meclis onayından geçtikten sonra banka müşterisi olan kişilere internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yatırılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden banka müşterisi olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve nakit kredi kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak Kredi ödemelerine uygun faiz oranları ile birlikte kullanacak olan tüm vatandaşlara devlet destekli olarak verilen bu krediler bugün itibariyle yayınlandı ve 50.000 TL'ye kadar kredi başvuruları alınmaya başlandı. emekli maaşı hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödemeler gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler uygun faiz oranları ile birlikte hemen aynı gün içinde kullanıma sunulacaktır.