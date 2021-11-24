Bankamatik Kartı Kullanan Emekliye 2000 TL Ödeme Yapılacak!

Emekli olan ve de bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 2.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağına dair son dakika duyurusu yayınlandı. Emekli olan vatandaşlar, bu ödemeleri ise hemen hesaplarına alabiliyor. Detaylar hakkında bilgi ise haberin devamında.

Emekli olan vatandaşlara 2 bin TL'ye varan ek ödemeler bankamatik kartları üzerinden banka hesaplarına yapılmaya başlandı. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken emekli vatandaşlara yapılan bu son kampanyada 2.000 TL'ye kadar olan miktarları hızlı bir şekilde almak mümkün. Emekli olan vatandaşların maddi açıdan yardımına koşan bankalar, emeklilere 2.000 TL'ye varan tutarı hızlı bir şekilde olmak kaydıyla emekli vatandaşların bankamatik kartlarına ve banka hesaplarına yatırılması üzerime artı para ya da nakit avans limitini tanımlamaya başladı. Sizler de kendi bankalarınız üzerinden başvurularınızı yaparak zaman kaybetmeden 2 Bin TL tutarında bir ödeme alabilirsiniz.

Vakıfbank’ın 2 Bin TL’lik Emekli Ödemesi Nasıl?

Devlet bankaları arasında yer alan Vakıfbank, kendi hesapları üzerinden emeklilere 2 Bin TL’lik bir nakit ödemesi yapmaya başladı. Devlet bankası Vakıfbank, 2 Bin TL'ye varacak olan bu ödemeleri ise zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde emekli müşterilerine sunmaya başladı. 2 Bin TL'ye kadar olan bu ek ödemeleri almak isteyen emekli kişiler ise Vakıfbank’ın mobil uygulamasına giriş yaparak bu yöntemle hızlı bir şekilde başvuru yapabileceklerdir. Artı para olarak da bilinen bu ödeme nakit avansa tabii olarak kullanabiliyor. Vakıfbank üzerinden de emekli maaşı alınıyor ise ayrıca 750 TL'ye varan emeklilere özel promosyon da alabilir ve de ayrıca 250 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası da Ek Ödeme Şeklinde 2 Bin TL’yi Emeklilerin Hesaplarına Yatırıyor

Ziraat Bankası emekliler tarafından en çok tercih edilen bankalar arasındadır. Emekli olan müşterilere ise bankamatik kartlarını kullanmaları durumunda 2 Bin TL'ye varan artı para ödemesini hızlı bir şekilde yapıyor. Ziraat Bankası’nın mobil uygulamasına giriş yaparak ya da banka şubesine giderek başvuru yapmak mümkün. Ziraat Bankası’nın müşteri hizmetlerini de arayarak nakit avans uygulaması ve sonrası hakkında detaylı bilgi de alınabilmektedir.