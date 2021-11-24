Masumlar Apartmanı Final Mi Yapacak? Reytinglerde Korkunç Düşüş Yaşandı

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıktığı ilk günden bugüne kadar reyting oranlarında birinciliği elden bırakmayan sevilen dizi Masumlar Apartmanı, dün akşam ekranlara getirilen yeni bölümü ile hayal kırıklığına uğrattı. Yayınlanan son yeni bölümünde büyük bir düşüş yaşayan proje, almış olduğu sonuçlar ile araştırma konusu oldu. ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Destan’ın ilk bölümü sebebi ile hızlı bir şekilde düşüşe geçen Masumlar Apartmanı’nın haftaya yayınlanacak bölüm sonuçları ise merak konusu oldu.

Başrollerinde Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Ezgi Mola'nın bulunduğu Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizi projesi bugüne kadar yüksek sonuçlar elde etse de dün akşam kötü sayılabilecek oranlar aldı. Seyirci kitlesi ise bir süredir eleştirilerde bulunuyor ve hikayenin sıkıcı bir yöne doğru gittiğini yazıyordu.

Dizinin birinci sezonunun sonunda İnci karakterine hayat veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın kadroya veda etmesi ile birlikte yapım sarsılmaya başlamıştı. İkinci sezonda yetenekli isim Melisa Şenolsun oyuncu kadrosuna dahil olmuş fakat izleyici ise yeni oyuncuya bir türlü ısınamamıştı. Dizi hayranları konu hakkında Melisa Şenolsun’u bir türlü sevemediklerini ve Masumlar Apartmanı dizisinde görmek istemediklerini belirtmişti.

İzleyici kitlesinin yapmış olduğu bu yorum karşısında ise Han’ın eski nişanlısı olan Ceylan kadroya dahil oldu ve Aslıhan Gürbüz de Masumlar Apartmanı dizisinde yer almış oldu. Fakat bu durum da reyting oranlarını etkilemedi ve izleyici kitlesi dizinin sıkıcı bir hal aldığını düşünmeye devam etti. Bunun yanı sıra ATV ekranlarında dün akşam ilk bölümüyle yayınlayan Destan, Masumlar Apartmanı’nın düşüşe geçmesinde en büyük neden olarak görüldü. Masumlar Apartmanı, bugüne kadar tüm kişiler kategorisinde hep birinci oluyordu fakat dün akşam ise 5. sıraya geriledi. Dizi hayranları ise ekibin bu düşüşten kurtulması için bir an önce toparlanması gerektiğini savunuyor.