Bankaların Kredi Faiz Oranları Güncellendi, Taşıt, İhtiyaç, Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Oldu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası faiz oranları nedir? Haziran ayında bankaların sürekli olarak güncel kredi faiz oranlarını değiştirdiğini görebiliyoruz. Bankaların kredi faiz oranları değiştiği zaman en çok merak edilen faiz ise konut ve ihtiyaç kredisi olmaktadır. Ülkemizdeki kamu bankaları dahil, diğer tüm bankaların kredi kampanyaları son dakika faiz oranlarını yayınladılar. İşte bankaların faiz oranları...

Halkbank İhtiyaç Taşıt ve Konut Kredisi Faiz Oranları Nedir?

Halkbank ihtiyaç kredilerinde 1.58 faiz oranı ile kredi vermektedir. Kredi kullanacak olan kişiler bankadan ve internetten başvuru yapabilirler. Taşıt kredilerinde 1.54 faiz oranı, konut kredilerinde ise 1.38 faiz oranı ile 120 ay vadeli kredi verilmektedir.

Ziraat Bankası İhtiyaç Taşıt ve Konut Kredisi Faiz Oranları Nedir?

Ziraat Bankası tüketici kredisi olarak faiz oranlarında henüz bir güncelleme yapmadı. 1.51 oranından 36 ay vadeli kredi vermektedirler. Taşıt kredilerinde ise iki aşamalı kredi var. 1.54 ve 1.56 faiz oranları ile kredi verilmektedir. 1.54 faiz oranı kasko yaptıran müşterilere, diğer ise yaptırmayan müşterilere verilen bir kredi kampanyasıdır.

Vakıfbank İhtiyaç Taşıt ve Konut Kredisi Faiz Oranları Nedir?

Vakıfbank'ın en dikkat çeken kampanyası konut kredisi olan sarı panjur kredi kampanyasıdır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 1.50 faiz oranı ile 36 ay vadeli kredi alabilirler.

Taşıt kredilerinde ise 1.50 faiz oranı ile işlem yapılmaktadır. Sarı panjur konut kredisinde 1.37 faiz oranı ile 120 ay vadeli kredi verilmektedir.