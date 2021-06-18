Garanti BBVA Sürpriz Kredi Kampanyası Yaptı, Faizsiz 35000 TL Kredi Veriliyor. Kredi almak isteyen müşteriler, Garanti BBVA üzerinden 35000 TL'ye kadar onay alabileceklerdir. Garanti BBVA üzerinden yapılan bu kredi kampanyası ile birlikte, banka 35000 TL'ye kadar müşterilerine kredi onayı vermektedir. Garanti BBVA bu kredi kampanyasında belirli müşterilerine faizsiz destek imkanı sağlıyor. Kredi çekmek isteyenler, bu kredi kampanyasına katılabilmeleri için 30 haziran'a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bankalar, kredi almak isteyenlere sürekli güncel kampanyalar yapıyor. Garanti BBVA Bankası'da müşterilerine faizsiz kredi kampanyası yaparak müjdeyi verdi. Kredi kullanmak isteyenler, daha önce bu bankadan kredi aldıysa ve düzenli ödediyse, 12 ay vadeye kadar alacakları 35000 TL kredilerde faizsiz işlem yapabilecekler. 12 ay faizsiz kredi hem bireysel, hem de ticari müşteriler kullanabileceklerdir. Garanti BBVA üzerinden kredi alacak olan kişiler, bu kredileri kullanabilmeleri için en fazla 12 ay vade yapacağının altını çizmek istiyoruz.

Faizsiz kredi müjdesi geldikten sonra, kredi şartları da belli oldu. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte, kendi banka müşterisi olan kişilere hızlı ve anında onaylı krediler verileceği duyurusu yapıldı. Faizsiz kredi kullanmak isteyenler, daha önce bu bankadan kredi almış ve bu kredileri düzenli ödemiş olması şartı var. Ayrıca kredileri 12 ay vade yapabilirsiniz. 13 ay ve 36 ay vadeli kredilerde banka kendi istediği kampanyalara göre onay verecektir.

12 ay vadeli kredi kullandığınızda ilk taksit ödemesini 3 ay erteleme yapamıyorsunuz. Bunun için 36 ay vadeli kredi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

Bankadan Yeni Kampanya

Verilen bu faizsiz kredi, belirli müşterilere verilecek. Bu sebepten ötürü onay alamazsanız, bankanın düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına da katılabilirsiniz. Banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi olan www.garantibbva.com.tr adresinden de kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Garanti BBVA müşterisi olan kişilerde Garanti Mobil uygulama veya kredi kartı olan kişiler, Kredi kartı uygulaması olan bonus uygulaması üzerinden de bu banka için kredi başvurularını yapabileceklerdir. Esnaf olan vatandaşlarda ticari hesabı hangi şubede ise o şubeden başvuru yapabilirler.