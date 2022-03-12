Bankalardan TC Kimlik Numarasına Göre 5000 TL Nakit Verilecek. Bankalar üzerinden verilecek nakit kampanyası duyuruldu. İşte detaylar...

Bankalar tarafından yapılan duyuruya göre vatandaşlara 5000 TL ödeme yapılacaktır. Bu imkandan yararlanmak isteyen kişiler hem kamu hem de özel bankalara başvuruda bulunabileceklerdir. Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere alınan 5000 TL ihtiyaç kredisi TC kimlik numarasına göre otuz altı ay vadeli olarak verilir. Özellikle kredi notu uygun olan kişiler için kredi süreci daha hızlı bir şekilde sürdürülecektir. Banka kredi notunun yüksekliği işlemler açısından her zaman avantaj sağlayacaktır.

Akbank

SMS ile yapılacak Akbank ihtiyaç kredisi başvuruları için cep telefonunun mesaj kısmına girilip kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarası yazılıp 4425 numarasına mesaj atılır. Mesajın haricinde Akbank ATM’leri ya da Akbank direkt mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapılabilir.

Garanti Bankası

En çok tercih edilen özel bankalardan biri olan Garanti Bankası vatandaşlara 5000 TL’ye kadar kredi vereceğini açıkladı. Bankanın resmi internet sitesinden ya da doğrudan banka şubesinden kredi başvuruları kabul edilecektir. İlk taksit ödemesi üç ay ertelemeli olan kredilerde toplam vade otuz altı aydır.

QNB Finansbank

Kısa mesajla QNB Finansbank 5000 TL ihtiyaç kredisi başvuruları için TC kimlik numarası yazılıp 5030’a gönderilir. Gönderilen mesaja beş dakika içerisinde geri dönüş yapılır. Onaylanan kredi en yakın QNB Finansbank şubesinden kullanılabilir. Mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat boyunca talepler kabul edilecektir. Banka resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu yapabilir ve faiz oranlarını buradan öğrenebilirsiniz.