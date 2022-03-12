Artık Acil Nakit İhtiyaçlarında Krediye Gerek Yok! SMS İle Başvuru Yapanlar 4 Bin TL Kadar Ödeme Alabilecek…

Günümüz ekonomik şartları artık vatandaşları oldukça fazla zorlamaya başladı. Acil nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar çeşitli yöntemler ile bunu çözmeye çalışıyor. Kullanılan yöntemler arasında bankaların sunmuş olduğu ihtiyaç kredileri de bulunmakta. Diğer taraftan daha kolay olan yöntemleri de tercih etmektedirler. Artık acil ihtiyaç için vatandaşların başvuru yapmasına ve beklemesine gerek kalmıyor. ATM üzerinden nakit avans çekerek 12 aya kadar varan sürelerde taksit ödemelerini kolayca yapabilecek.

Nakit avans sisteminde vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan bankalar, çeşitli kampanyalar ile birbirleri ile rekabet ediyor. İşte vatandaşlara sunulan avantajlı fırsatların detayları…

4 Bin TL’ye Kadar Nakit Avans İmkânı

Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar genelde bankalara başvuru yapıyor. Taksitli avans sistemini tercih ederek acil nakit ihtiyaçlarına çözüm buluyor. Kredi kartı aracılığı ile kullanılan nakit avans sisteminde birçok bank uzun taksit fırsatları sunarak ödemelerde kolaylık sağlıyor. Bu noktada ödemelerde kolaylık sağlayan bankalardan bir tanesi olan Akbank, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “nakit avans yurt içinde geçerli olan ATM lerde tek seferde çekilecek tutar 4 bin TL olarak kullanılacak” bilgisini basına yansıttı.

SMS ile Nakit Avans Başvurusu Yapılabilecek

Akbank müşterileri, bankanın vermiş olduğu çeşitli kartları kullanarak ATM lerden ve diğer bankaların ATM lerinden anında 7 gün 24 saat nakit avans çekebilecek. Bunun yanı sıra nakit avans kullanmak isteyenler, bu işlemi SMS ile yapabilecektir. Bunu gerçekleştirmek için müşterilerin Nakit Avans başvurusunda bulanmak için NA yazıp boşluk bırakarak karta ait numaranın son 6 hanesini ve istenilen avans tutarını yazarak 5990 a göndermesi yeterlidir. Başvurusu onaylanan vatandaş nakit avansını kullanabilecek.

Nakit Avans Nerelerden Alınır?

Vatandaşların nakit avanslarını almak için Axess Mobil, Akbank Mobil, İnternet ve en yakın banka şubelerine giderek ya da ATM lerden SMS ile rahat bir şekilde alabilir. Nakit avanslarda faiz oranlarını KKDF ve BSMV dâhil edilmiyor. İşleme ücreti olarak işlem tutarının %1 i kadar uygulanıyor. Yurt içinde diğer bankaların ATM leri kullanıldığında veya yurt dışında kullanılan avans işlemlerinde nakit avans ücretine diğer kurumlara ödenen masraflar işlem ücretine yansıtılmakta.