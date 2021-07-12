Bankalardan Son Dakika Açıklaması! Bu Açıklamada Sigortası Yeni Olan Kişilere Destek Verileceği Söyleniyor. Bankalardan son dakika açıklaması sonrasında, başvuru ekranları da açıldı. Son dakika bu haber ile birlikte, hangi bankaların kampanyalara katıldığı da merak edilmektedir. İhtiyaç kredisi dahil bankadan alacağınız tüm kredilerde bankalar kendi politikalarına uygun müşterilere onay vermektedir. İki aylık sigortanızın olduğu zaman bazı bankalar sizlere onay vermeyecektir. Özellikle kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi onayı alamayacaksınız. İki aylık sigortanızın olması durumunda sizlere vereceğimiz bankalardan kredi alabilmeniz için kredi skorunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notunuz düşükse maalesef onay alamayacak ve kredi siciliniz düzelmeden de banka size kredi vermeyecektir. 2 aylık sigortanız varsa aşağıdaki bankalardan kredi başvurusu yaparak, ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Finansbank Kredi Başvurusu

QNB Finansbank, ülkemizde gelir belgesiz kredi veren bankaların başında gelmektedir. Eğer yeni bir işe başladıysanız ve sigortanızın yeni olmasından dolayı kredi onayı alamıyorsanız, QNB Finansbank üzerinden 50.000 TL kredi alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacağınız zaman SMS ile hemen işlem yapabilirsiniz. SMS kredi başvurusu için TC KİMLİK numaranızı 5030’a mesaj olarak atabilirsiniz. Bu işlem sonrasında hemen kredinizin sonucu gelecektir. Onay almanız durumunda kimlikle en yakın banka şubesinden kredinizi kullanacaksınız.

Aktifbank Kredi Başvurusu

Aktifbank üzerinden de özellikle kredi skoru düşük olan kişilerin başvuru yapacaklarını söylemek istiyoruz. Eğer bir bankadan kredi notunuz yüzünden kredi alamıyorsanız Aktifbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bu bankanın kredi başvurusunu yapmak istiyorsanız SMS ile işlem yapabilir ve internet sitesinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. 40.000 TL’ye kadar 36 ay vade ile kredinizi hemen kullanacaksınız. Aktifbank bu şekilde kredinizi kullanacaksınız. SMS kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi TC KİMLİK numaranızı 3050’ye gönderebilirsiniz. Başvuru sonucu mesaj olarak size gelecektir.

Denizbank Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden iki aylık sigortası olan kişiler 55.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirler. Bunun için bankanın SMS kredi başvurusunu yapabilir veya internet sitesi üzerinden hemen kredi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere bu krediler hakkında bilgiler vermek istiyoruz. SMS kredi başvurusu yapacaksanız Kredim TC KİMLİK yazarak 3280’e mesaj atmanız gerekmektedir. İnternet sitesi üzerinden kredi kullanacaksanız da bankanın ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız gerekir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi sonucu mesaj olarak size gelecektir. Kredi onayı alanlar en yakın banka şubesine giderek kredilerini kullanabilirler. 55.000 TL’ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade yapabilir ve 3 ay ertelemeli olarak kredinizi kullanabilirsiniz. Denizbank internet bankacılığı kullanan ve bu bankanın müşterisi olan kişilerde online olarak kredi kullanabilirler. Bu alacağınız kredilerde sigorta durumunuz önemli değildir. Bankanın size onay vermesi yeterlidir.