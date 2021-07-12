Garanti BBVA, Gece Yayınladı, 100.000 TL Kredi Verileceği Duyurusu Sonrasında, Banka Rekor Başvuruya Ulaştı! 100.000 TL kredi hem borç kapatma için hem de ihtiyaç için verilecek. Son dakika kampanyası olarak, sizlere anında destek hizmeti verileceği duyuruldu. 36 ay vadeli kredilerde banka yeni bir sistem ile karşınızda...

İhtiyaç kredileri ve borç kapatma kredileri son günlerde oldukça rağbet gören kredi kampanyalarıdır. Sizlerde eğer bir bankadan kredi kullanmak istiyorsanız, bu bankanın verdiği kredi limitlerine göre onay alacaksınız. Bu sebeple 100.000 TL’ye kadar kredi onayı almak istiyorsanız, şartlara uygun olmanız durumunda Garanti BBVA üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Bu banka 100.000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin 36 ay vadeye kadar kredi kullanmalarını sağlamaktadır. Üstelik bu limitle verilen kredilerde banka hemen aynı gün sizlere kredi kullanımı yapacaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olursanız ihtiyaç kredisi ve dilerseniz borç kapatma kredisi başvurunuz onay alacak ve kullanım gerçekleşecektir.

Garanti BBVA Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

Kredi kullanabilmeniz için bazı şartlara uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Şimdi sizlere bankanın istediği önemli şartlardan bahsedeceğiz.

Kredi başvurusu yapacak kişi 18 ile 70 yaş arasında olmalı, 65 yaş üzerinde olanlar emekli olmalıdır.

yapacak kişi 18 ile 70 yaş arasında olmalı, 65 yaş üzerinde olanlar emekli olmalıdır. Kredi başvurusu yapacak kişinin bir iş yerinde çalışıyor olması ve en az 3 ay sigortası kesintisiz bir şekilde yatıyor olması gerekmektedir.

Başvuru adayının kendi kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması, evli ise eşinin de banka sicilinde bir sıkıntı olmaması gerekiyor.

Kredi başvurusu yaptığınızda eğer daha önce bankalardan icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa onay alamayacaksınız.

Kredi kullanacak kişi sadece TC vatandaşı olması durumunda onay alacaktır.

Kredi alacak kişinin güncel banka borçlarında 1 gün olsa bile gecikmesi olmaması gerekmektedir.

Başvuru adayı eğer bankalara çok başvuru yaptıysa maalesef onay almayacaktır.

Garanti BBVA 100 bin TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, yukarıda verilen şartlara uygun olmanız durumunda en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden başvuru yaptığınızda banka hemen değerlendirmeye alacak ve kredi skoru uygun olan müşterilerin gelirlerine göre hemen bir limit onayı verecektir. Kredi başvurusu yaptığınızda eğer onay alamazsanız banka sizden kefil isteyebilir. Alacağınız krediyi 36 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz.

Banka şubesine gidecek zamanı olmayan müşteriler ise bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak hemen kredi başvurusunda bulunabilirler. Onaylanan kredinizi internet bankacılığından da kullanabileceksiniz.

Banka ayrıca 100.000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşterilerine diğer banka borçlarını kapatmak için de kredi imkânı tanımaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda borç kapatma kredisi alarak hemen kredi kartı borçlarınızı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir bankada toplayabilir ve 36 ay vadeye bölerek kredinizi kullanabilirsiniz. Bu kredi başvurusunu da banka şubesinden yapmanız gerekecektir. Kimliğinizle en yakın Garanti BBVA şubesinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.