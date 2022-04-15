Bankalardan nakit alacaklar dikkat! Başvuru yapacaklara kötü haber

Kredi Faizinde İndirim Bekleyenlere Kötü Haber: Maliyetler. Bankalar Tarafından Tek Tek Yükseltildi

On bir ayın sultanı mübarek ramazan bayramı öncesinde ilkbahar döneminde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirim beklentisi olan vatandaşlar için kötü haber geldi. Kısa süre öncesine kadar yüzde 2'nin altında olan faizler yeniden yükselişe geçti.

İhtiyaç kredisi kullanarak nakit problemlerini gidermeye çalışan vatandaşlar, bankaların yolunu tutuyor. Bazı bankaların ilk kez müşteri olmak şartı ile düşük limitli kredi paketleri haricinde bu dönem içerisinde çok dikkat çeken bir kampanya şimdiye kadar gelmedin okula aldık halen indirim beklentisi olanlar açısından kötü haber geldi. Zira bazı bankalar, ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını tek tek yükseltme kararı aldı.

İhtiyaç Kredisi Faizlerini Yükselten Bankalar

Akbank, çok kısa bir süre öncesine kadar müşterilerine özel bir şekilde bankalar arasında en uygun faiz oranını sunan finansal kuruluşlar başında yer alıyordu. Akbank kredi paketinde 36 aylık vade seçeneği şekilde 50.000 TL limit ile yüzde 1.92 faiz oranı ile kredi sağlanıyordu fakat son güncelleme ile beraber ihtiyaç kredisinde faiz oranları değişikliğe gitti. Akbank tarafından 100.000 TL limit ile verilecek ihtiyaç kredisinde aylık uygulanacak faiz oranının yüzde 2.11 olmasına karar verildi.

ING Bank, 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi vermesi halinde 24 aylık vade seçeneği ya da 50.000 TL'ye kadar kredi vermesi halinde 24 aylık vade seçeneği ile aylık %2. 14 faiz oranı ile kredi veriyor. Bankanın 3 ay erteleme fırsatı bu dönemde de devam ediyor.