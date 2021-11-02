Bankalardan Kredi Onayı Alamayanlara Müjde!!! 40 bin TL'ye kadar artık kredi şartı istenmiyor

Bankalardan kredi onayı alamayanlara Müjdeli haber son dakika geldi. 40 bin TL'ye kadar artık kredi şartı istenmiyor. Son zamanlarda özellikle paraya ihtiyacınız olduğu zaman kredi başvurusu yapmak isteriz. İhtiyaç kredisi veren bankalar da kendi kredi politikalarına uygun olarak müşterilerine Kredi imkanı sağlamaktadır.

İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman bankalardan kredi onayı alamamanın bir sebeplerinden bir tanesi de kredi notunun düşük olması dolayısıyla olmaktadır. Bankalardan kredi notunu uzun düşük olması durumunda istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilir ve 40 bin TL'ye kadar onay alabilirsiniz. Bunun için banka Kendi resmi internet sitesi üzerinden duyuru yaptı. Aktifbank n kolay kredi kampanyası ile birlikte Kredi notu düşük olan kişiler banka şubelerine gitmeden 40 bin TL'ye kadar kredi başvurusu hemen yapabilecek.

40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu

Aktif bank üzerinden n kolay kredi kampanyasına katılarak 40.000 TL kredi almak istiyorsanız sadece Kredi notu düşük olması durumunda alabileceksiniz. 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler aktifbank n kolay kredi kampanyasına katılarak bu bankadan düşük faiz oranları ile istedikleri zaman kredi kullanabilecektir. Aktif bank üzerinden verilen n kolay kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde SMS atarak istedikleri zaman bu bankadan ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilirler. Aktifbank n kolay kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız cep telefonunuzdan bir mesaj atmanız gerekiyor.

Aktif bank üzerinden yapılacak olan bu Kredi kampanyasında cep telefonumuzun mesaj kısımlarına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasına gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde işsizlere Kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutarı ne kadar olduğu hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir. 3050 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde gelen sonucu eğer olumlu ise size aktifbank genel müdürlüğü'nden arayacaklardır.

İhtiyaç kredisi almak isteyen kişiler bu şekilde başvuru yaptıkları zaman onay alırsa isterse bu krediyi ev adresinde veya İş adresini de kullanabilir isterlerse de en yakın PTT şubelerine giderek gişe personeli yardımı ile onaylanan Kredinizi kullanabilirsiniz. Almış olduğunuz ihtiyaç kredisi 36 ay vadeye kadar verilecek ve kredi taksit ödemelerinde ilk kredi taksit ödemesini 3 ay erteleme yapabileceksiniz.