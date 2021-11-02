Ziraat Bankası Son Dakika Duyurdu: Kimliği ile Gelen Ev Hanımlarına ve Çalışan Kadınlara 100.000 TL Faizsiz Kredi

Ziraat Bankası son dakika duyurusu ile birlikte kimliği ile gelen kişilere anında 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verecek. Ziraat Bankası yapmış olduğu son dakika duyurusu ile birlikte anında 100.000 TL'ye kadar faizsiz destek kredisi vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası üzerinden kadın olan ve iş kurmak isteyen kişilere verilecek olan bu destek kredisi Halkbank ve Vakıfbank ta olduğu gibi Ziraat Bankası tarafından ödenmektedir. Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada İş hayatına girmek isteyen ev hanımlarına veya bir iş yerinde çalışan kadınlara destek olarak hayallerini gerçekleştirme imkanı sunacak.

Sizlerde girişimci bir ruha sahipseniz, Ziraat bankası'nın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak 100.000 TL'ye kadar faizsiz destek alabilirsiniz. Ayrıca destek alacak olan kişiler yapacakları işleri göre daha yüksek limitler dede devlet destekli krediler den faydalanabilir.

Ziraat Bankası iş kuracak kadınların arkasında durarak kredi verecek

Ziraat Bankası ev hanımı ve kadın olarak iş hayatına girmek isteyen kişilere ve bu şekilde kendi hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere özel bir kredi destek paketi vermektedir. Ziraat bankası'nın sunduğu bu Kredi kampanyasında sadece kadın olan kişiler ve kendilerine kurmuş oldukları şirketler üzerine kredi kullanabilecekler.

Kredi kullanacak olan kişilerin eğer şirketleri yeni kurulduysa ve 6 ay doldur olmadıysa en fazla 50 bin TL'ye kadar kredi onayı alırken 6 ay üzerinde işletme sahibi olan kadın girişimciler ise 100.000 TL ve üzerinde de kredi alabileceklerdir.

Ziraat Bankası girişimci kadınlara sıfır faizli kredi kampanyası devam ediyor

Ziraat Bankası üzerinden kadın girişimcilere sağlanan kredi destek paketinde 100 bin TL'ye kadar onay verileceği duyurulmuştu. 100 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere 250 bin TL'ye kadar da yapacakları iş miktarına ve yapacakları kar oranına göre 250 bin TL'ye kadar da sıfır faizle olarak destek kredisi vermektedir.

Sizler de eğer bu kampanyalara katılmak istiyorsanız Ziraat Bankası şubelerine giderek Kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası ayrıca kadın girişimcilerin bir senelik iş yerine doldurmaları durumunda ticari kredi limitlerinin yükseltecek ve kredi kullanacak olan kişilerin de diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatacaktır.