Bankalardan Kredi Kartı Kullanan ve Düzenli Ödeyenlerin Hesaplarına 15000 TL Ödeme Yattı

Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere kredi kartı kullanmaları durumunda ve bu kredi kartı düzenli ödemeleri durumunda, Akbank üzerinden 15 bin TL ödeme verileceği açıklandı. Sosyal medya hesapları üzerinden ve kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu haberiyle birlikte bu ay içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların, eğer, Akbank üzerinden kredi kartı varsa ve bu kredi kartını düzenli ödüyor ise başvuru yaparak, hemen kredi onayı alabileceği haberi geldi. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ayrıca kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların hangi kredi puan olması durumunda da kredi onayı alacağı söylendi. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda bankadan hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

Kredi kartı kullanan kişiler, Akbank, 15000 TL ödeme veriyor.

Akbank yapmış olduğu bu kampanyada kendi mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız durumunda sizlere işlem yaparak, kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacaktır. Cep telefonunuz üzerinden gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyada 36 ay vadeli olarak 15 bin TL kredi kullanmanız mümkündür.

Başvuru yapmak isteyen kişiler isterlerse banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak da bu bankadan ne kadar kredi onay aldıklarını görebiliyorlar. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesajı, 44 25 numarasına göndermesi durumunda kredi kullanabilir. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, ayrıca internet sitesi üzerindeki internet bankacılığı üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilmektedir. Gelir belgesiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek hemen kimlikle birlikte gişe personeli veya bireysel müşteri temsilcisi personeli üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.