Cumhurbaşkanı Müjdeyi Yarın Verecek: Bu Müjde Sadece Emekliye Değil Çalışana da Olacak, Nakit Ödemeler Başlıyor...

Devlet destekli olarak nakit kampanyasına katılarak hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi alacak olan kişilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte alabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşları emekli maaş hesapları üzerinden işlemler gerçekleştirilmektedir. Sadece emekli olan vatandaşlar değil, emekli maaş almayan ve sigortalı olarak uzun bir süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşlarda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyalara katılarak, 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar nakit kullanabilmektedir. Bankaların kendilerine için belirlemiş oldukları kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, devlet destekli olarak alacakları bu kredileriyle birlikte, isterlerse, ihtiyaç kredisi kullanabilir, isterlerse de kredi kartı veya kredi borçları varsa borçlarını kapatmak için transfer kredisi olabilirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvuru nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini internet sitesi üzerinden başvuru yaparak gerçekleştirebilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kullanacak olan kişilere verilecek olan 50000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu üç banka üzerinden sizlerde şubelere giderek te kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Emekli olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, emekli maaşı hesaplarını bu banka üzerinden alması gerekiyor. Emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak, 750 TL'ye varan emekli promosyonu ile birlikte yüksek limitli borç kapatma kredileri de kullanabilir ve rahat bir nefes alabilirsiniz. Devlet destekli verilecek bu kredilerde, ilk taksit ödemesinde üç ayı erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.