70 Bin Liranın Üzerinde Kredi Bulunmuyor! İhtiyaç Kredilerine Merkez Bankası’ndan Sınır Getirildi

Bankacılık sektöründe alışılmadık durum! Merkez Bankası’ndan bankalara ihtiyaç kredisi talimatı geldi! 70 bin liranın üzerinde kredi bulunmuyor! Bu kapsamda ihtiyaç kredilerin Merkez Bankası’ndan sınır getirildi.

Merkez Bankası önceki gün TL mevduat oranlarının tahsis tesis yükümlülüğünü yüzde 60 oranında yükselti. TL mevduat dönüşüm oranı hedeflemesinde geri dönüş yaşandı. Ayrıca ihtiyaç ve ticari kredi faizinde üst limit aşılması halinde menkul kıymet tesis yükümlülüğü oranı yüzde 150 çıkarılmış oldu. Mevduat oranında ise yüzde 60 ın altında kalan bankalar için yabancı para mevduat oranı zorunlu karşılık oranında 5 puan artış sağlandı.

Merkez Bankası’nın tahvil tesisi zorunluluğunda yükleri ağırlaştırması, bankalarda kredi kanalarını olumsuz yönde etkiledi. Bu doğrultuda ihtiyaç kredileri için 70 bin liranın üzerinde kredi verilmeyeceği, ticari kredilerde ve KOBİ kredilerinde yavaşlama olacağı iddia ediliyor.

Kamu Bankalarına Merkez Bankası’ndan Yazılı Talimat

Merkez Bankası tarafından uygulanan tedbirler ve getirilen menkul kıymet alım zorunlulukları bankacılık sektöründe ticari krediler konusunda iştahsızlık yaşattı. Önceki gün yapılan değişiklik sonucu bu iştahsızlık genele yayılmış oldu.

70 bin liranın üzerinde kredi vermek isteyen bankalar aylık olarak en az yüzde 3,4 ile 4 seviyesinde faiz uygulaması gerektiği vurgulanarak, verilecek olan kredide, kredi alanın ve bankanın yüksek kredi faizi sonrası menkul kıymet alım zorunluluğunu karşılanamayacağı ifade ediliyor. KOBİ’ler için her ne kadar regülasyon muaflığı olsa da verilecek kredi faiz oranın düşüklüğü nedeni ile kredi vermekten kaçınılacağı vurgusu yapılarak seçim belirsizliğin de ön plana çıkması sektörü olumsuz yönde etkilemesinden dolayı zorlanma yaşanacağı dile getirildi.