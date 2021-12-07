Bankalara Borcu Olan, Kara Kara Düşünenlere 3 Banka Duyuru Yaptı, Bize Gelin Borçlarınızı Ödeyelim Dediler

Bankalara olan borçlarınız için artık sıkıntı yaşamanıza gerek yok. Bütün banka borçlarınızı tek bir yerde ödemek güzel olmaz mı? İşte 3 bankadan yapılan son dakika kampanyası ile taksitlerinizi kapatarak tek bir bankada ödeme kolaylığı verilecek. Bankalara olan borçlarınızı kapatıp, tek bir yerde uzun vadeler ile düşük limit aylık taksitlerle ödemek ister misiniz?

Bankalar borç transfer kredisi olarak işlem yapıyor. Bankalara başvuru yapan kişilere, borç kredisi olarak uygun faizlerle işlem yapılıyor. Şekerbank, ING Bank ve Ziraat Bankası tarafından 100.000 TL'ye kadar verilecek borç kapatma kredisine herkes başvuru yapabiliyor. Sizlerde 36 ay vadeye kadar bu bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Şekerbank Borç Kapatma ve Transfer Kredisi...

Şekerbank üzerinden borç transferi kredisi almak isteyenler bankanın şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvuru yapabileceklerdir. Şekerbank şubelerine giden kişiler, başvuru yaptıktan hemen sonra, hızlı ve anında işlem yapabileceklerdir. İşlem yapacak olan kişiler, tüm banka ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatarak 100.000 TL'ye kadar onay verecek.

ING Bank Borç Kapatma Kredisi...

ING Bank borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, banka şubelerinden işlem yapabileceklerdir. ING Bank ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatacak. ING bank borç kapatma kredisi kullanmak için banka şubelerine giderken kimlik ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz gerekmektedir. ING Bank ihtiyaç kredisi kampanyası faiz oranları ile işlem yapılacak ve sizlere en fazla 36 ay vade ile kredi kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Borçları Kapatacak...

Diğer bankalardaki borçlarınızı kapatacağınız kamu bankası olan Ziraat Bankası, borç kapatma kredisi imkanı sağlayacaktır. kamu bankası olan Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ile diğer tüm bankalardaki borçlarınızı tek bir yere toplayarak sizlere kredi desteği vermektedir. İhtiyaç kredisi alacak kişiler, bankadan işlem yaparak hemen sonuç alabileceklerdir. Ziraat Bankası emekli olan kişilere, emekli maaşını alması durumunda daha yüksek limitlerde de kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası, uygun faizlerle kredi verdiği gibi kredi ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yaparak kredi alacak kişilere rahat nefes aldırmaktadır.