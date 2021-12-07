PTT Duyurdu, Yardım Parası Ödemeleri Başladı, Elektrik Faturası Yardımları Alınıyor, Detaylar Belli Oldu

Kış aylarının içinde olmamız sebebiyle, devlet tarafından birçok yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle ısınmak için maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara devlet yakacak yardımı ve elektrik yardımı veriyor. Bu yardımlardan faydalanmak isteyenler, e-devlet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan kişilere, PTT ve diğer kamu bankaları aracılığı ile ödemeler yapılmaktadır.

Maddi yardım alan kişiler, sosyal yardımlaşma aracılığı ile ayrıca yakacak yardımı, gıda yardımı gibi yardımları da devlet tarafından almaktadırlar. En çok kış aylarında başvuru yapılan yardım türü ise yakacak yardımı ve elektrik yardımı olmaktadır. Sosyal yardımlaşma kaydı olan ailelere kişi sayısına ve harcamasına göre yardım verilmektedir.

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (68,67 TL), 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (91,56 TL), 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (114,44 TL), 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (137,33 TL) elektrik yardımı yapılmaktadır. Bu yardımların başvurularını Edevlet sitesi üzerinden yapabilir, sorgulamalarını da yine e-devlet sitesi ve PTT üzerinden yapabilirsiniz.

Verilen Diğer Yardımlar Nelerdir?

Size bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek, gıda yardımı alabilirsiniz. Sosyal güvencesi olmayan veya olup evde bakacak sayısı fazla olan, tek çalışan, asgari ücretten az kazanan kişilere, gıda yardımı belirli dönemlerde yapılmaktadır. Bunun için sizin bağlı olduğunuz belediyelerin içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek, başvuru yapmanız gerekmektedir.

Yakacak yardımı olarak ise kömür verilmektedir. Yine aynı şartları sağlayan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı aracılığı ile kömür yardımı alabileceklerdir. Bu yardım senede 1 kere yapılacak ve kış boyunca sizlere yetecek kömür verilecektir.

Muhtaç durumda olan herkes, muhtarlıklardan alacakları muhtaçlık belgesi ile birlikte, sosyal yardımlaşma kurumuna giderek tüm yardımlardan faydalanabilirler. Eşi vefat eden ve ihtiyaç sahibi olan kişiler de ayda 325 TL maaş alabilmektedirler. Verilecek olan bu maaş 2 ayda bir verilecek ve 650 TL olarak PTT üzerinden alabileceksiniz. Diğer yardımları da sosyal yardım parası olarak PTT şubelerinden kullanabilirsiniz. Öksüz ve yetim olan kişilerde başvurularını yaparak 150 TL'ye kadar aylık öksüz aylığı alabilmektedirler.