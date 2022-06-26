Bankalar Üzerinden İcralık, Avukatlık Olmuş Kişilere Haber Geldi: Artık Bu Sorun Bitti! Sicilleri Temizleme Zamanı...

Bankalar üzerinden icralık ve avukatlık olmuş olan vatandaşlar için kamu bankaları tarafından yeni bir duyuru yapıldı. Emekli olan ve sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi imkanı sunulmaktadır.

Daha önce bankalar üzerinden icralık veya avukatlık olmuş durumunda olan kişiler, kara listede oldukları için bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi onayı alamazlar. Bu şartlar dahilinde kredi kullanacak olan vatandaşların icralık ve avukatlık olmuş olan borçlarını kapatmaları durumunda bankalardan kredi alabileceği haberi geldi.

Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, borcu yoktur ki, atları ile birlikte banka şubelerine gitmeleri durumunda, icralık ve avukatlık olsalar bile kredi alabileceklerdir.

Başvurular nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlem yapmaları gerekiyor, banka şubeleri haricinde internet sitesi ve internet bankacılığı üzerinden yapacağınız başvurularda olumlu yanıt alamazsınız.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak alacakları 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredileri için banka şubelerine giderken kimlik gelir belgesi ve daha önce kara listede olan borçlarını kapattığına dair borç kapatma kağıtları ile birlikte banka şubelerine giderek başvuru yapabilirler.

Bankalar üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında değerlendirme, hızlı bir şekilde yapılarak sizlere sonuç verilecek ve onaylanan tutar ne kadar olduğu genel müdürlük tarafından verilecek olan kredi onayı ile birlikte belli olacaktır.