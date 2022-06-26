Emeklilere Borçlarını Ödemeleri İçin Son Şans Verildi! Devlet desteği ile ödenecek

Emekliler için gelen özel haberde devlet destekli borç ödemelerinde yeni kampanya başlatıldı. Emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını aldıkları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli borç transferi kredisi kullanabilecek. Emekliler bu şekilde tüm borçlarını kapatabilecek. Resmi gazetede yayınlanan habere göre emekli olan vatandalar emekli maaşları üzerinden alacakları bu krediler ile birlikte tüm borçlarını kapatabilecek. Emekli maaşlarını kamu bankalarından olan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden alan emekli vatandaşlar maaşları üzerinden alacakları ihtiyaç kredisi kampanyası ile borçlarının tamamını kapatabilecek. Borç transferi olarak kullanılacak olan kredi ödemesi devlet destekli olarak gerçekleşecek.

Bu bankalar üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik olan devlet destekli ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenlere 50 bin lira tutarlı kredi verilecek. 36 ay vadenin bulunduğu ihtiyaç kredisinde 50 bin liranın üzerinde olan kredilerde vade 24 ay olarak işlem görecek. Nakit ihtiyacı hissedildiğinde borç transferini sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ile iletişime geçerek yapabilirsiniz.

Emekli olan vatandaşlar, kamu bankası olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu hizmeti veren bankalar üzerinden emekli maaşı alınması durumunda başvurularını hızlı bir şekilde yapabilecek. Bankaların internet siteleri üzerinden başvuru formu doldurularak işlem yapabilirler. Başvuru yapıldıktan sonra onay alınması halinde kredi kullanılabilecek. Nakit ihtiyacı olan tüm emekli vatandaşlar borç kapatma kredisine katılım sağlamaları için kamu bankalarının birinden maaşlarını almaları gerekir. Her üç bankanın birinde emekli maaşınız mevcut ise, size sunulan borç transferi kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ya da Halkbank üzerinden yapılacak başvuru sonucunda bankalar sizlere belirilen şartları yerine getirmeniz istenir. Şartların sağlanması halinde güncel olan ihtiyaç kredisi ve güncel olan kredi kartı, bunun yanı sıra var ise kredili mevduat hesap borçlarınız kapatılarak tek bir banka altında ödeme yapabilirsiniz. Ödemelerde ise düşük faiz oranları ile işlem yapılabilecek.