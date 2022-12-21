Bankalar Üzerinden 36 Ay Vadeli 22.500 TL Tutarlı Nakit İmkânı! Hemen Başvuru Yaparak Onay Alabilirsiniz…

Bankalar üzerinden 36 ay vadeye kadar 22.500 TL nakit alabilirsiniz. Başvurunuzu hemen yaparak onay alabilirsiniz. Onay alınması halinde 36 ay vadeli yeni kampanyaya katılım sağlamak mümkün. Kampanya ile ilgili detaylar…

Bankalar kredi kampanyası başladı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere yeni kampanya düzenlendi. Onay verilecek kredinin toplam tutarı 22 500 TL tutarında. Başvuru yapılacak olan kredilerde internet üzerinden başvuru yapılabildiği gibi en yakın banka şubelerine gidilerek de yapılabilir. Yapılacak başvurularda bankaların belirtmiş olduğu politikalar önemseniyor. Banka politikalarına uygun olduğunuz takdirde başvuru yaparak kredi kullanabilirsiniz. Önceki dönemlerde bankalar ile çalışmanız mevcut ise ödemelerin düzenli olarak yapılması ve kredi puanının yüksek olması gerekir. Kerdi notunuz onay aşamasında önem arz eder. Kredi notu yüksek çıkan kişiler uygun faiz oranları ile kredi kullanabilir.

Denizbank 22.500 TL Kredi Başvurusu

36 ay vadeye dayanan imkânlar ile uygulamaya koyulan krediye katılım sağlamak için, banka üzerinden işlem yapabilirsiniz. Banka şubelerinden uygun faiz oranları ile kredi alabilmek için SMS yöntemini kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için telefonun mesaj kısmına Kredim yazarak boşluk bırakıp kimlik numarası yazılarak 3280 nolu numaraya gönderilir. Mesaj gönderildikten belli bir süre sonra banka değerlendirme işlemi yaparak kredi sonucunu bildirir. Onay alınması durumunda 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli krediyi banka şubelerinden kullanabilirsiniz.

İş Bankası 22.500 TL Kredi Başvurusu

İş Bankası müşterilerine uygun faiz oranlı 22 500 TL tutarlı kredi imkânı tanıyor. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, banka şubelerinden başvuru yapabildikleri gibi bankanın internet sitesini kullanarak da kredi başvurularını yapabilir. Şubesiz kredi başvurusu yapabilmek için kredi notunun en az 1350 ve üzerinde olması gerekir. Kredi notu uygun olan kişiler internet bankacılığı kullanarak İş Cep üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi başvurusuna onay verilmesi halinde krediye hesabınıza aktarabilirsiniz. 36 ay vadeli kredilerde ilk ödeme 3 ay ertelemeli olarak yapmak mümkün.