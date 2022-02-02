Bankalar Müşterilerinin Yanında! Zor Günlerinde Halkbank, Ziraat ve TEB ATM den 20 000 TL Ödüyor…

Ülkemiz ekonomik anlamda zor günler yaşıyor. Herkesin bu zorlu günlerden geçerken üzerine kışın bastırması ile birlikte hayat daha da zorlaştı. Artan kiralar, zamlanan faturalar ve her seferinde fiyatı yükselen temel ihtiyaç ürünleri derken, ailelerin gelir gider dengeleri şaşmaya başladı.

Koşullar ne kadar zor olsa da ihtiyaçların sonu gelmiyor. Alınan paranın ihtiyaçların altında kalması vatandaşı nakit sıkıntısına sürüklüyor. Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar ile çareyi bankalarda buluyor. Nakit ihtiyaçlarında avantajlı kredi çözümler üreten bankalar, kredi tadında, taksitli nakit avans uygulaması başlatıyor.

Halkbank Taksitli Nakit Avans Uygulaması

Tüm nakit ihtiyaçlarına çözüm getiren Halkbank %1,80 faiz oranı ile 12 ay vadeli 15 bin TL tutarında nakit avans imkânı sunuyor. Taksitli nakit avans uygulamasına başvuru yapmak isteyenler Halkbank Mobil Şube, 0850 222 0 400 müşteri numarası ve Halkbank şubelerinden başvuru yapabilecek. Taksitli nakit avans imkânından sadece parafcard sahipleri faydalanabilecek.

Ziraat Bankası Taksitli Nakit Avans Uygulaması

Ziraat Bankası’na ait kredi kartı olan vatandaşlar 20 bin TL tutarında nakit avans imkânına sahip olacak. Anında kullanmak isteyen kişiler ödemelerini taksitler şeklinde ödeyebilecek. Nakit avans faiz oranı ise 1,80 olarak belirlenmiş olup, 12 ay vade seçeneği bulunmaktadır. Nakit ihtiyacını gidermek için başvuru yapan onay beklemeden ATM den çekebiliyor. Tüm nakit ihtiyaçlarınız için sıra ve onay beklemeden ATM lerden çekilecek avans tutarları günlük çekim limitine kadar sınırlı olacak. Online olarak kullanılabilecek nakit avans tutarı 20 bin TL dir.

TEB Taksitli Nakit Avans Uygulaması

Nakit ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üreten bir diğer banka da TEB dir. Kredi kartına sahip olan herkesin bu uygulamadan faydalanabileceği kredi imkânı sunan banka, taksitli nakit avans kredi ile ön plana çıkıyor. Sunulan nakit avans için öngörülen faiz oranı %1,80, vade süresi 12 aydır. ATM lerden kullanılacak olan nakit avans tutarları, günlük çekim limitleri ile sınırlandırılmıştır. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden kullanılan limit 10 TL tutarındadır.