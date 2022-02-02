Vakıfbank O Meslek Gruplarına 50 000 TL Ödenek Veriyor. Kayıtsız ve Şartsız… Yaşanan ekonomik sorunlar, her kesimi yakından ilgilendiriyor. Her meslek grubunu olumsuz yönde etkileyen ekonomik sıkıntılar, kişileri bankalara yönlendiriyor. Bundan dolayı bankalar belli zamanlarda farklı meslek gruplarına bu konuda destek sağlayacak kampanyalar düzenliyor. Düzenlenen kampanyalardan biri de Vakıfbank tarafından avukatlara sunuluyor. Konu ile ilgili detaylar haberimizde…

Vakıfbank Tarafından Bu Sefer Avukatların Yüzünü Güldürüyor!

Vakıfbank tarafından avukatları sevindirecek kredi kampanyası uygulamaya konuluyor. Bu kampanya dâhilinden hem yeni avukatlar, hem de meslekte belli bir süre hizmet vermiş avukatlar da faydalanabilecek. Mesleğe yeni başlayan avukatlar için %1,85 ten başlayan faiz oranları ile 36 aylık vadeler şeklinde 20 bin TL ye kadar kredi imkânı sunuyor. Uygulanacak olan kredi faiz oranları KKB skoruna göre belirleniyor.

Mesleğe yeni başlayıp, henüz bir yılını doldurmayan yeni avukatlar bu imkândan faydalanabiliyor. Kullanılacak olan tutar ise yine KKB notuna göre şekilleniyor. KKB skoru 0 ile 1250 arasında olan avukatlar en fazla 15 bin TL ye kadar kredi kullanabilecek. KKB notu 1250 nin üzerinde olanlar ise 20 bin TL tutarında kredi kullanabilecek.

Meslekte 1 Yılını Dolduran Avukatlar Bu Avantajlardan Faydalanıyor!

Yeni mesleğe atanan avukatlarda olduğu gibi, meslekte bir yılını dolduran avukatlar da Vakıfbank özel kredisinden faydalanabilecek. Bu grupta yer alan kişilere %1,79 oranında faiz oranı belirleniyor. Kredi limit ise 125 bin TL tutarındadır. Azami vade süresi 50 bin TL ve bu tutarın altında olanlar için 36 aylık vade belirlenirken, 50 bin TL tutarını aşanlara için 24 ay vade seçenekleri bulunuyor.

Meslekte 1 yılını doldurmuş olan avukatlar %1,79 faiz oranı ve 36 ay vadeli 50 bin TL tutarındaki krediyi kullanmaları halinde aylık ödemeleri 2 008,57 TL şeklinde gerçekleşecektir. Bu imkândan faydalanmak için Vakıfbank aracılığı ile sigorta yaptırılması veya asgari bir maaş tutarında ek hesap açılması gerekir.

Başvuru için gelir belgesinin temin edilmesi gerekiyor. Kimlik ve adresi gösterir belgesinin yanı sıra görev süresini teyit etmek için barodan yazı alınması gerekir. Banka ile çalışan avukatlar nakit sıkıntısı yaşamıyor.