Bankalar Harekete Geçti Cebinizdeki Banka Kartı İle Birlikte Hesabınıza 10 Bin Tl Atılıyor!

Cebinizdeki banka kartı ile birlikte hesabınıza 10 bin TL atılıyor. Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İşte kampanya yapan banka harekete geçti kampanyalar ile birlikte destek imkanı sunulacak olan kredi, banka tarafından açıklandı…

Cebinizde 1 adet bankamatik kartınız varsa hesabınıza 10 bin TL ekleyebilirsiniz. Bankamatik kartı olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar olan yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız bankamatik kartları ile birlikte hesaplarına bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecek.

Onaylanan kredilerini hesaplarına yatırıp hemen kullanmaya başlayabilecekler. Eğer sizinde acil paraya ihtiyacınız varsa ve 1 adet bankamatik kartınız varsa başvuruda bulunacağız bankanın internet bankacılığı şifresini alabilir veya mobil uygulama üzerinden kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Finansbank 10.000 TL ve üzerine kredi

Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kapsamında 10.000 TL ve üzeri ne kadar başvuruda bulunabilirsiniz. Finansbank 36 ay vadeye kadar müşterileri için kredi imkânı sunmaktadır ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme alabiliyorsunuz. Bu Kredi kampanyasına başvuruda bulunmak isteyen müşteriler T.C. kimlik numaralarını 5030 numarasına kısa mesaj atarak başvuruda bulunabilirler. Kredi başvurusunda bulunduğunu zaman banka sizlere 36 ay vade ile ilk taksit ertelemelerinde 3 ay erteleme imkânı sunmaktadır. Finansbank 10.000 TL ve üzerine ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlara düşük faiz oranları ile kredi imkânı sunuyor. Bankada hesabı olan vatandaşlar mobil uygulama üzerinden de başvuru yaparlarsa 10.000 TL'lik ihtiyaç kredileri anında hesaplarına yatacaktır.

DenizBank'ın 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi başvurusu

Denizbank hesabınız üzerinden 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar bu kampanyaya katılarak hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecekler, cep telefonunuzun kısa mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakın T.C. kimlik numaranızı 3280 numarasına mesajı gönderin mesaj gönderildikten sonra banka size 3 ila 5 dakika arasında hızlı bir şekilde yanıt verecek ve kredi sonucunuzu size bildirecektir.

Denizbank'ta hesabı bulunan vatandaşlar mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecekler. Denizbank 10.000 TL ihtiyaç kredisini Resmî Web Sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz onaylanan Kredi'nin izin faiz oranlarını da hemen banka üzerinden öğrenebileceksiniz.