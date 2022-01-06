Kredi Almak İsteyen Emekli Vatandaşlarımız Bu Haberi Okumadan Başvuru Yapmasın!

Kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen emekli vatandaşlarımızın dikkatine! Haberimizi okumadan kredi başvurusunda bulunmayın. Peki Kredi çekmek isteyen emekli vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken konular nelerdir…

Alınmış olan yargı kararları ile birlikte kredi borçlarının kapatılabilmesi için emekli maaşlarına da bloke konması kararı alındı. Kredi çekmiş olan vatandaşlarımız borçlarını ödeyemedikleri takdirde veya aksattıkları durumda maaşlarına haciz gelebilmektedir. Haciz işlemlerini onaylayan herhangi bir imza attığınızda geri dönüşüm engellenemez nitelikte olmaktadır.

Muvafakatname İmzası Atan Vatandaşlarımızın Dikkatine! Yargı Kararları ile Birlikte Maaşlara Haciz Dönemi Başladı!

Emekli vatandaşlarımız krediden faydalanmak için bazı konuları imza atması gerekiyor. Bu durumun başında muvafakatname imzaları gelmektedir. Muvafakatname kağıdını imzalayan emekli vatandaşlarımız dolaylı olarak Yargıtay'ın almış olduğu yeni kararı onaylanmaktadır. Yargıtay'ın almış olduğu karara göre emekli bir vatandaş borcunu ödemediği takdirde evine bankadaki parasına haciz konmaktadır. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için emekli vatandaşların bu duruma birebir onay vermesi gerekmektedir. Haciz işlemleri de muvafakatname ile birlikte tamamlanmaktadır.

Emekli vatandaşlarımızın kredi çekiminden sonra haciz işlemleri ile karşılaşmasında itirazları olabilir ancak bu kesin bir sonuç vermeyecektir. Çekmiş oldukları kredileri sözleşmelerinde olan muvaffakatname okumadan imza atmış olan birçok emekli vatandaşlarımızı zor duruma sokmaktadır.

Muvafakatname İçin İmza Atıp Atmadığınıza Dikkat Edin!

Kredi çekmek isteyen emekli vatandaşlarımız muvafakatname için imza atıp atmadığını dikkat etmeleri gerekmektedi. Öncelikle sözleşmelerin içinde bulunan uzun uzun sözleşme yazılarının okunması gerekmektedir. Çünkü bu imza o yazıların içinde bulunmaktadır.

Muvafakatname imzalandıktan sonra çekmiş olduğunuz krediyi eksiksiz ve gününde ödemek zorundasınız. Aksi bir durumda adınızı açılacak olan davalarda öncesinde veya sonrasında maaşınıza ilk konulmaktadır. Eğer maaşınız kredi ödemesi için yeterli görülmezse evinize ede haciz koymaktadır.

Emekli maaşı üzerinden kredi çekmek ise diğer vatandaşlara göre daha kolaydır. Emekliler sabit bir geliri olduğunu bankaya gösterebilmektedir ve kolay bir şekilde kredi çekebilmektedir. Ancak bu konudaki hatayı sadece emekli vatandaşlarımız değil diğer vatandaşlarımız da yapmaktadır kredi sözleşmelerinin mutlaka okumanız gerekmektedir.

Kredi çekerken dikkat edeceğiniz en önemli husus Kredi sözleşmeleridir. Kredi sözleşmelerinde yer alan şartlar imzalandıktan sonra bu sözleşmede olan şartları kabul etmiş sayılıyorsunuz. Sözleşmeyi okumadan imza atan vatandaşlarımız ileriki dönemlerde oldukça sıkıntıya girebilirler borç ödeyememe durumunda kaldığınız zaman açılan davalar muvafakatname ile kabul edildi denilerek red edilebilme niteliği olmadığını gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla kredi çekerken sözleşmeleri daha dikkatli okumalı ve anlamalıyız.