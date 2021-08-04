Bankalar Bu Sabah Müjdeyi Verdi, Saat 9'dan Sonra Ödenmeye Başlıyor, Faizsiz Kredi ve Uygun Faizli Kredi Başladı

Bankalar üzerinden yapılan yeni duyuru ile birlikte, faizsiz kredi desteği verileceği açıklandı. Bankalar düşük faizli ve uygun faizli olarak yeni kredi dönemine başladığını duyurdu. Bankalar bu kampanyalarını resmi internet sitelerinde yayınlayarak, müşterilerin kredi politikalarına uygun olması durumunda onay alacaklarını söyledi. Banka üzerinden başvuru yaptıktan sonra sonucu hemen alacak ve bu destek kredilerinden yararlanacaksınız.

Faizsiz destek kredisi başvurusu yapmak isteyenler, bankaların vermiş olduğu kredi politikalarına uygun olması durumunda onay alacaktır. Bankalar üzerinden TC kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonrasında hemen onay alacak ve bu onaya göre kredinizi kullanabileceksiniz.

Kredi kullanmak isteyenlere, bankalar üzerinden sorgulama sonrasında, kredi notu ve kredi siciline bakılarak işlem yapılacaktır. Daha önce bankalar üzerinde kredi sicili kötü olmuş kişiler, başvuru yapsalarda onay alamayacaklardır. Başvurular banka internet sitelerinden, mobil uygulamalar üzerinden ve banka şubelerinden yapılacak.

Bankalar Sabah Açıklama Yayınladı

Kampanyaya başlayacak olan bankalar, kampanya detaylarını yayınlamaya başladı. En az 1200 ve üzerinde bir kredi notunuzun olması durumunda, başvuru alınacaktır. Başvuru yaptıktan sonra bankalar kendi politikalarına göre işlem yapacaktır.

Bankaların başında Ziraat Bankası geliyor. Ziraat Bankası kendi bankası üzerinden düşük faizli kredi imkanı sunarken, Ziraat Katılım Bankası üzerinden de faizsiz kredi kampanyasına giriyor. İhtiyaç kredisi kampanyası başvurusu yapacak olan kişiler, başvuru şartlarına uygun olması durumunda hemen işlem yapabileceklerdir. En az 6 ay boyunca sigortanız varsa veya emekliyseniz kredi onayı alabileceksiniz. Katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden yapacağınız tüm bankacılık işlemleri, faizsiz olarak sizlere sunulacaktır.

Düşük faizli kredi alacak kişiler için ise ING Bank ve TEB yeni bir kampanya başlattı. Bu iki bankadan da kredi kampanyasına katılan kişiler, kendi kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacaklardır. Banka şubelerinden başvurular yapılabildiği gibi ayrıca banka mobil uygulaması üzerinden de kredi alabileceklerdir. Başvuru yaptığınızda onay alırsanız 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi kullanabileceksiniz.

QNB Finansbank üzerinden de TC kimlik numaranızı 5030'a mesaj atarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. 5030 numarasına mesaj attıktan sonra sizlere 5 dakika içinde sonuç gelecek ve bu sonuca göre hemen kredi kullanabileceksiniz.