Kalp Yarası Zirveyi Bırakmıyor! Aşkın Tarifi Geride Kaldı

Yaz sezonunda televizyon ekranlarında yer alan pek çok dizi hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Reyting oranları kadar sosyal medya paylaşımlarının sayısı da büyük bir önem taşırken gönderiler adeta projelerin kaderini belirliyor.

Televizyon dizileri projeleri reyting oranları ile mücadeleye devam ederken sosyal medyada da konu hakkında tartışmalar çıkıyor ve hangi dizinin daha iyi olduğu hakkında görüşler bildiriliyor.

Adba Tv, dizilerin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımları ölçtü ve elde ettiği sonuçlara göre çarpıcı veriler elde edildi. 2 Ağustos Pazartesi tarihinde televizyon dizileri arasındaki rekabet sonucunda elde edilen veriler bazı izleyicileri mutlu ederken bazılarını ise üzdü.

Açıklanan rapora göre ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi Pazartesi gününün galibi oldu ve dizinin zirvedeki yeri bırakmadığı hakkında yorumlar gerçekleşti.

Antakya'da devam eden çekimler ve başarılı senaryosu ile izleyicilerin göz bebeği olan Kalp Yarası isimli dizide Gökhan Alkan, Merve çağıran ve Yağmur Tanrısevsin gibi pek çok başarılı oyuncu bulunuyor. Başrolleri canlandıran oyuncular ve dizinin senaryosu ile göz dolduran Kalp Yarası isimli dizi zirvedeki yerini bu hafta da bırakmadı ve Pazartesi gününün galibi haline geldi.

Antakya'da çekimleri süren dizi, başarı grafiğini yükseltmeye devam ederken reyting oranları da artış gösterdi ve dizinin hayranları sosyal medya hesaplarından da önemli oranda paylaşımlar gerçekleştirdi.

Diğer taraftan Kalp Yarası’nın tek rakibi olan Aşkın tarifi isimli dizi geri planda kaldı ve başarısını düşürdü. Kanal D ekranlarında yer alan ve Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün başrollerinde bulunduğu Aşkın Tarifi isimli televizyon dizisi projesi başarı grafiğini her hafta düşürmesi ile dikkatleri üzerinde topladı. Aşkın tarifi isimli dizide istenilen sonuç elde edilemezken reytinglerde düşüş yaşanması da dikkatleri çeken bir gelişme oldu.