Bankalar Atağa Geçti! 24 Ay Vadeli 10 000 TL Tutarlı Düşük Faiz Oranlı Kredi İmkânı

Bankalardan atak! Son dakika olarak uygulamaya koyulan kredi de 10 bin lira tutarında 24 ay vadeli kredi imkânı! Başvuru sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.

Son dakika kampanyası kredi başvurusu yapacak kişiler için umut oldu. Bankalardan kredi almak isteyenler uygun faizlerle kredi kullanabilecek. 10 bin liraya kadar kredi verilecek ve vade olarak en fazla 24 ay vade seçeneği mevcut. Kısa vadeli olarak verilecek kredilerde bankalar sürekli olarak yeni kampanyalar düzenliyor.

İhtiyaç kredileri için bankalar, belirlemiş oldukları politikaları benimseyen kişilere belirli limitlerde kredi imkânı sunuyor. Kredi politikalarına uygun olanlar ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Şartların uygun olması durumunda ayın gün içinde kredi kullanılabilecek. Kredi alındığında 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. İsteyen müşteriler 24 ay vadeli kredi seçeneklerini de kullanabilir.

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin kredi notları en az 1200 ve üzerinde olması gerekir. Bazı bankalar ise 100 puan aşağıdan işlem yaparken bazı bankalar üst seviyeden işlem yapıyor. Sıkıntısız olarak kredi kullanmak için banka sicilinin temiz olması gerekir.

Akbank’tan 10.000 TL Tutarlı 24 Ay Vadeli Kredi

Akbank tarafından kredi kullanmak istiyorsanız, bankanız müşterisi olmanız durumunda banka şubesine gitmeden işlem yapabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunacak müşteriler 10 bin lira tutarlı 24 ay vadeli kredileri anında online olarak kullanabilecek. Bu imkândan faydalanmak için internet bankacılığı şifresine gerek duyulur. Uygulama üzerinden giriş yapılarak işlemlerini sistem üzerinden yapabilirsiniz.

ING Bank 10.000 TL 24 Ay Vadeli Kredi Veriyor

ING Bank başvuruda bulunan kişilere 10 bin lira tutarlı 24 ay vadeli kredi imkânı tanıyor. Başvuru için ing.com.tr adresini kullanabilirsiniz. Giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurulduktan sonra anında sonucu öğrenebilirsiniz.

Alınacak olan kredi tutarına, kredi notunuza göre faiz uygulanır. Şayet uygun faiz oranları kullanmak istiyorsanız kredi notunuzun 1400 ve üzeri olması gerekir. Başvuru için en yakın banka şubelerini de kullanabilirsiniz. Kimliğiniz ile en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabilirsiniz.