Son Dakika: Bankalar Açıklama Yaptı, Bugün Başvuru Yapanların Banka Hesaplarına 1000 TL Yatacak, Detayları Belli Oldu. 1000 TL artı para alabilmeniz için son başvuru imkanı verildi. Hesabı olanlar alabilecek. Kredili mevduat hesabı veya bir diğer adıyla KMH hesabı bankalardaki hesaplarınıza artı para olarak yüklenen bir miktardır. Bu para hesabınızın olduğu banka tarafından sizlere verilmektedir. Genel olarak her bankanın böyle bir kredi hesabı olmaktadır. Özellikle maaş müşterilerine ve bankadan kredi alan kişilere bu kredili mevduat hesabı, artı para verilmektedir. Eğer sizin de bir hesabınız varsa ve KMH limiti almak istiyorsanız bazı politika kurallarına uygun olmanız gerekiyor. Şimdi sizlere bu artı para ile ilgili şartlardan bahsedeceğiz.

Artı Para Almak İçin Şartlar Nedir?

Artı para almak için banka şartları aynı diğer kredi ürünlerinde başvuru yaparken uyguladığınız banka şartlarıdır. Kredi sicili bozuk olan veya icralık durumları olan kişilerin artı para başvurusu onay almayacaktır. Bankalar genel olarak sürekli hesabına para girişi çıkan veya bu bankadan maaş alan müşterilerine bu imkanı sağlasa da kredi notu yüksek olup artı para alan müşterilerde vardır. Sizde eğer banka sicilinize güveniyorsanız veya artı para almak istiyorsanız aşağıdaki vereceğimiz bankalardan bir hesabınızın olması ve mobil bankacılık uygulamasına girmek için internet bankacılığı şifrenizin olması gerekmektedir.

İş Bankası Artı Para Başvurusu

İŞ Bankası ülkemizde en çok hesap açılışı yapan bankalardan birisidir. Sizde bu bankadan hesabınız üzerinden KMH başvurusunu banka internet bankacılığı veya İş cep mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. İş Bankası üzerinden yapılan bu işlemlerde başvuru sonrasında hemen size sonuç gelecektir. Banka kredi sicilinize göre işlem yapacak ve 10.000 TL’ye kadar KMH limiti size oluşturacaktır. Bu limiti kullanmaya başlamak için onay mesajınızın gelmesi gerekiyor.

Akbank Artı Para Başvurusu

Akbank üzerinden de artı para başvurusu yapabilirsiniz. Akbank hesabınızın olması durumunda Akbank direkt uygulamasına girerek hemen artı para başvurusunda bulunmanız mümkündür. Akbank başvurular bölümüne girip KMH başvurusu yazan yere girdikten sonra hemen başvurunuzu yapabilir ve sonucu hemen öğrenebilirsiniz. KMH başvurusu için onay alırsanız hemen Artı parayı göreceksiniz. Bu parayı dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Denizbank Artı Para Başvurusu

Denizbank Artı para başvurusu kurtaran hesap olarak geçmektedir. Bu bankadan kredili mevduat hesabı almak için cep şubesi veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Denizbank Artı para başvurusu ayrıca Denizbank müşteri hizmetleri numarası 0 850 222 00 00 aranarak da yapılmaktadır. Kurtaran hesap başvurusu onay aldığında banka size hemen bir limit belirleyecektir. Daha önce bu limit alınmadıysa 1.000 TL civarında bir onay alabilirsiniz. Bu parayı düzenli kullanıp ödemelerini de düzenli yaparsanız daha sonraki aylarda 10.000 TL’ye kadar bu kredili mevduat hesabı limitinizi çıkartabilirsiniz.