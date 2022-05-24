Bankadan nakit isteyenlere müjdeli haber! Para ihtiyacınızın olması yeterli ve hemen onay alınacak!

Bankalardan Anlık Nakit Çözümü.Farklı ekonomik ve siyasi etkenlere bağlı olarak artan nakit para ihtiyaçlarına, Garanti BBVA ve Halk Bankası’ndan hemen çözüm sağlama kampanyası yaptı. Bu iki banka da , taksitli nakit avans hizmeti vererek, söz konusu olan hizmetle alakalı başvuruların kısa bir süre içinde sonuçlandığını bildirdi.

Garanti BBVA Taksitli Nakit Avans Fırsatı

Ülkemizdeki önemli ve özel bankalarından biri olan ve sağlamış olduğu avantajlı kampanyaları ile müşterilerini gün geçtikçe arttırmayı başaran Garanti BBVA, hemen nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç veren, taksitli nakit avans hizmeti vereceklerini ve bu hizmetin de ayrıntılarını paylaştı.

Garanti BBVA’nın sadece kendi müşterileri için özel değil, yapmış oldukları taksitli nakit avans kampanyasının ATM' den çekme sınırının 6 bin TL şube çekim limiti ise 20 bin TL olarak belirtti. Banka bu hizmete yönelik taksitli ödeme sayısını 12 ay, ortalama faiz oranını ise yüzde 1,80 olarak müşterilerine açıkladı.

Kamu bankalarından olan ve sevilen bankalardan biri olan Halk Bankası, Paraf kart kullanıcıları için yapmış oldukları taksitli nakit avans kampanyasının bütün detaylarını geçtiğimiz günlerde paylaştı. Bankanın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre yapılan kampanyanın bir günlük çekim limitinin 15 bin TL, en az vade sayısının 12 ay ve ortalama faiz oranın da yüzde 1,80 olarak olduğunu kamuoyuna bildirdi.

Bankalardan Taksitli Avans Kampanyası Müjdesi

Kamu bankası olan Halkbank ve özel banka olan Garanti BBV bankaları müşteriler için, anlık nakit ihtiyacını karşılama hizmeti vereceklerini duyurdu. Halkbank, Paraf kart kullanıcıları için yapmış olduğu taksitli nakit avans kampanyasının bütün detaylarını geçtiğimiz günlerde paylaştı. Bankanın resmi internet sitesinden açıklama yapıldı ve limit, ödeme vadesi ve faiz oranları hakkında Bilgi verdi.

Garanti BBVA ve Halk Bankası’nın kendi bünyesi içinde yapmış oldukları taksitli nakit avans kampanyalarına, bankaların internet sitesi, mobil bankacılık, internet bankacılığı ile bankaların ATM yerleri veya bankaların şubelerinden başvuru yapılabilir. Anında Nakit çözümü ve ödeme konusunda esneklik sunan bu kampanyalar, banka müşterisi olanları mutlu eden bir haber oldu.