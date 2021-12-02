Bankadan Açıklama Var, 0.45 Faizle İhtiyaç İçin Nakit Kampanyasını Başlattı, Herkese Verilecek

Halkbank yaptığı duyuru ile birlikte 0.45 faizle destek kredi kampanyasına katılacak olan müşterilerine hemen sonuç vereceğini açıkladı. Uygun faiz oranları ile işlem yapacağınız kredi kampanyasında banka şartlarına uygun olan kişilere, şartlara göre hemen onay verilecek. Halkbank üzerinden destek kredisi başvurusu yapmak için 10.000 TL'ye kadar 0.45 faizle kredi verilecek. Halkbank'tan duyurusu yapılan ve kredi için başvuru almaya başlanan bu kampanya sigortalı olan ve emekli olan kişilere bireysel olarak verilecektir.

Halkbank yapmış olduğu bu kampanyada 0.45 faizle ihtiyaç kredisi alacak kişilerden bazı şartlara uygun olmasını isteyecek. Halkbank 0.45 faizle kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak 10.000 TL alabilecek. 10.000 TL üzerinde ise banka kendi güncel faiz oranları ile işlem yapacak.

Halkbank ayrıca kredi alacak kişilerin bu faiz oranları ile işlem yapması durumunda, bankadan daha önce kredi kullanmış olmasını isteyecek. Bankadan kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredisi, konut kredisi veya taşıt kredisi varsa başvurusunu yapacağınız kredi 0.45 faizle Halkbank kredisi olabilir.

Halkbank Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan kişiler, banka internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir ve 0.45 faizli kredi kullanabilir. Kredi alacak kişiler, 0.45 faizle alacakları bu ihtiyaç kredisi haricinde mobil uygulama üzerinden de düşük faizlerle masrafsız ihtiyaç kredisi kullanabilir. Halkbank internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

Emekli olan kişiler, bu bankadan emekli maaşı alıyorsa, emekli maaşının üzerinden daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilir. Emekli olan ve işlem yapan kişiler, bankadan ayrıca borç kapatma kredisi alabilir. Emekliye ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde verilen bu kredi kampanyasında, 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kullanabilirsiniz.