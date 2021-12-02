ABD ve Rusya, Ukrayna Gerilimi Tırmanırken Görüşmeleri Sürdürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova ile Washington arasındaki uçurum Ukrayna konusunda genişlerken Rus mevkidaşı ile bir araya geldi.

Blinken'in Sergey Lavrov ile görüşmeleri, Perşembe günü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Stockholm'de, grubun 57 üyesinden dışişleri bakanlarının önemli bölgesel güvenlik konularını tartıştığı zirvesinin oturum aralarında gerçekleşti.

Üst düzey Rusya-ABD toplantısı, Kiev ve Batılı müttefiklerinin Ukrayna sınırına yakın Rus birliklerinin önemli ölçüde birikmesi konusundaki endişelerini dile getirmesiyle haftalarca süren gerilimin ardından geldi.

Moskova, bir işgal planlamasını reddediyor ve Ukrayna'yı, hükümet güçlerinin Moskova'nın Kırım'ı Kiev'den ilhak etmesinin ardından 2014'ün başından beri Rus destekli ayrılıkçılarla savaştığı ülkenin doğusunda kendi güçlerini kurmakla suçluyor.

İşte en son güncellemeler:

Rusya, Ukrayna'daki herhangi bir "jeopolitik oyuna" yanıt verme sözü verdi

Rusya dışişleri bakanlığı, Lavrov'un ikilinin görüşmeleri sırasında Blinken'e Ukrayna'nın herhangi bir ABD "jeopolitik oyununa" çekilmesi durumunda Moskova'nın yanıt vereceğini söylediğini söyledi.

Dışişleri bakanlığının Rusya'nın Interfax haber ajansı tarafından aktarıldığına göre, ABD'li meslektaşına Rusya ve ABD'nin uzun vadeli güvenlik garantileri üzerinde anlaşmaya ihtiyacı olduğunu da söyledi.

Blinken, Rus birliklerinin geri çekilmesi çağrısını yineledi

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lavrov ile yaptığı görüşmede Blinken, "Ukrayna sınırlarına yakın askeri hareketleri de dahil olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına" değindi.

Sözcü Ned Price, "Bakan, ABD'nin Rusya'ya güçlerini geri çekmesi ve barış zamanı duruşuna dönmesi ve Minsk anlaşmalarına bağlı kalması ve Donbas'ta ateşkese uyması yönündeki çağrısını yineledi" dedi.

“[Blinken], ileriye dönük en iyi yolun Minsk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasıyla bağlantılı diplomasi olduğunun altını çizdi, bu süreç ABD'nin desteklemeye istekli ve hazır olduğu bir süreç. Moskova askeri tırmandırma yolunu seçerse, Sekreter ABD ve müttefiklerinin önemli maliyetler getirmeye hazır olduğunu açıkça belirtti” dedi.

Rusya, Putin ve Biden için yakında 'temas' umduğunu söyledi

Moskova, Lavrov ve Blinken'in görüşmesinin ardından önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında "temas" kurmayı umduğunu söyledi.

"Tarih henüz kararlaştırılmadı. İki liderin takvimlerini uyumlu hale getirmekte zorluklar var, ancak temas çok gerekli, sorunlarımız çoğalıyor” dedi.

“Giderek daha fazla akut kriz aşamasına ulaşan ikili ilişkilerde herhangi bir hareket yok. Avrupa'daki durumun nasıl yumuşatılacağı konusunda ortak bir anlayış yok" dedi. Ukrayna ihtilafının yanı sıra, Rusya ve ABD, birkaç diplomatik sınır dışı etme dalgasının ardından siber saldırılar ve büyükelçiliklerine personel verilmesi konusunda anlaşmazlık yaşıyor.