Bankadan Açıklama Geldi, Kamu Bankası Son Dakika 300.000 TL Kredi Verecek, İşte Detaylar...

Ziraat Bankası yaptığı özel bir duyuruyla emekliye ve çalışana 300.000 TL kredi vereceğini açıkladı. Yapılan bu açıklamayla birlikte Ziraat Bankası müşterileri de artık düşük faizle 300.000 TL’ ye kadar ihtiyaç kredisi çekebilecek. Üstelik, ihtiyaç kredisinde gerekli şartları sağlayan ve sicil durumlarında herhangi bir sıkıntısı olmayan kişilere, söz konusu kredi aynı gün içerisinde verilecek.

Ziraat Bankasının internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara göre başvurular da şubeler aracılığıyla yapılabilecek. Yapılan ihtiyaç kredisi başvuruları da Ziraat Bankası tarafından değerlendirilecektir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler, bankanın herhangi bir şubesine giderek başvuru işlemlerini yapabilecek. Başvuru yapmak isteyen kişiler gelir düzeyini gösteren herhangi bir belgeyi ve kimliğini de yanında götürerek bankaya teslim edecek. Söz konusu belgeleri eksiksiz bir şekilde bankaya ileten kişilerin değerlendirmesi de aynı gün içerisinde yapılacak.

Yapılan değerlendirmenin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte yine aynı gün içerisinde çekilecek olan kredi miktarı da kişilerin hesaplarına yatırılacak. Tüm bunların yanı sıra, dileyen kişilerde mobil uygulama üzerinden ya da internet bankacılığını kullanarak da kredi başvurunu formunu doldurabilecek. Başvuru formunu doldurduktan sonra talebiniz kısa sürede değerlendirilecektir.

Ziraat Bankasının Sunduğu 300.000 TL Değerindeki İhtiyaç Kredisinin Başvuru Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası tarafından sunulan 300.000 TL’ ye kadar olan krediyi alabilmek için emekli ve çalışan olmanız gerekmektedir. Ayrıca, bu kampanyadan yararlanabilmek için de maaşınızı Ziraat Bankasına taşımalısınız. Ziraat Bankasına maaşını taşıyan ve maaşını ziraat bankasından alan kişiler, aynı gün içerisinde kredilerine kavuşabilecektir.

Ayrıca, kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanabilmesi için en az 6 aydır aynı işyerinden sigortanın yatmış olması da gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra Ziraat Bankasından kredi alabilmek için İpotekli kredi başvurusunda da bulunabilirsiniz.

İpotekli kredi başvurusunda bulunduktan sonra, Ekspertiz incelemesi yapılacak ve yapılacak olan incelemenin ardından Ekspertiz değerine göre kredi kullanabileceksiniz. Yine yapacağınız başvuru Ziraat Bankası tarafından değerlendirilecek ve tarafınıza bildirilecektir.