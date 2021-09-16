Melisa Şenolsun’dan Masumlar Apartmanı Açıklaması!

İkinci sezonunda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine Melisa Şenolsun dahil olmuştu. Rüya karakteri ile projeye katılan ünlü oyuncu yeni sezonun en büyük sürprizi oldu. Hayat verdiği karakter ile ilk defa seyirci kitlesi ile buluşan başarılı ve genç isim, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Oldukça iddialı ve sevilen bir yapıma dahil olan Melisa Şenolsun sergilediği oyunculuk performansı ile de adından söz ettirdi. Masumlar Apartmanı isimli dizinin başrol oyuncuları ile beraber TRT Haber'e konuşan ünlü oyuncu, açıklamaları ile gündemde yer aldı. Dizinin 4. başrolü olarak seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu, hikayenin sürükleyici bir şekilde devam etmesine yardım ediyor.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar gibi birbirinden başarılı 3 oyuncunun başrolde bulunduğu dizinin kadrosuna dahil olan Melisa Şenolsun, hayat verdiği karakter hakkında önemli ifadeler kullandı. Rüya karakterinin adeta bir rüzgar gibi hikayeye dahil olduğunu açıklayan Melisa Şenolsun, karakterin enteresan olduğunu ve sürprizler ile dolu olduğunu ifade etti. Hayat verdiği karakterin sürprizini bozmamak adına çok fazla anlatmadığını açıklayan ünlü oyuncu, konuşmaları ile izleyici kitlesini meraka sürükledi.

Böyle bir kadronun içinde yer almasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu açıkladı. İzleyici kitlesinin Rüya karakterini beğenmesini umduğunu ifade eden Şenolsun, yeni sezon hakkında açıklamalar gerçekleştirdi.

Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci sezonunda Rüya karakterinin önemli bir rol üstleneceği tahmin ediliyor. Çünkü Farah Zeynep Abdullah tarafından hayat verilen karakterin diziye veda etmesi projede bir boşluk olmasına sebep olmuştu. İnci karakterinin gidişi ise Rüya karakteri ile doldurulabilir. Yeni karakter ile dizinin sürpriz olan Melisa Şenolsun önemli bir rol üstlenecek ve adından söz ettirecek.