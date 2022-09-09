Banka Kredi Puanı Uygun Olanlar Artık Sıkıntısız Bir Şekilde 3 Bankadan Nakit Alacak: Denizbank, ING ve Garanti BBVA

Kredi notu bankalardan kredi almanız için önemli bir detaydır. Eğer kredi notunuz düşük ise maalesef bankalardan kredi onayı alamazsınız. Kredi notu 1600 olan müşteriler, bankalardan kredi kullanabilirler. Bu müşteriler iyi müşteri grubunda olacakları için hem yüksek faizle kredi kullanmazlar, hem de istedikleri bankadan kimlikle kredi alabilirler. Bankalar bu kredi notu olan müşterilere uygun faiz oranları ile kredi imkanı verecektir. Sizde eğer skorunuz bu şekilde olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki bankalardan ihtiyaç kredisi dahil tüm kredi kampanyalarına başvurunuzu bırakabilirsiniz.

ING İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Kredi notu 1600 olduğunda size en kolay kredi verecek olan banka ING’dir. Bu banka diğer bankalara nazaran kişilerin kredi notuna göre faiz uygulamaktadır. 1600 ve üzerinde kredi skoru olan müşteriler 50.000 TL’ye kadar anında kredi kullanabilir ve uygun faizlerle işlem yapacaklardır. Bu bankanın kredi başvurusunu yapmak istiyorsanız size en yakın ING şubesine gidebilir veya bankaya gidecek zamanınız yoksa resmi internet sitesine giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka verdikleri kredilerde 24 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı verecektir. ING ihtiyaç kredisi için ayrıca 3 ay vadeli erteleme imkanlarından da faydalanabilirsiniz.

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi Başvurusu

100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve kredi notunuz 1600 ve üzerindeyse banka olarak sizlere Garanti BBVA önerebiliriz. Bu bankanın en yakın şubesinden sadece kimliğinizle kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi kullanmak için sadece kredi notu yetmemektedir. Ayrıca en az 3 aylık sigortanızın da olması gerekiyor. Başvuru yaptıktan sonra 24 ay vade ile kredinizi kullanabilirsiniz. Bankaya gidecek zamanı olmayanlarda internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirler.

Denizbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Hızlı, bir mesaj atarak kredi kullanmak istiyorsanız Denizbank Kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka cebimde kredi kampanyası yaparak oturduğunuz yerden başvuru imkanı vermektedir. Denizbank üzerinden SMS kredi başvurusu yapacaksanız cep telefonunuzdan kredim tckimlik numaranızı yazdıktan sonra doğum tarihinizi yazarak 3280’e mesaj gönderebilirsiniz. (Kredim 12345677892 GGAAYY) Bu mesajı attıktan sonra kredi onayı alırsanız, bu aldığınız kredi onayını en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz. Ayrıca bankanın resmi internet sitesinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. 55.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi değerlendirmesi yapılacaktır. Eğer onaylanan kredi limitiniz düşükse, daha yüksek limit için banka şubelerine evraklarınız ile başvuru yapmanız gerekmektedir.