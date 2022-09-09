Kredi Notunuz Önemli Değil: 3 Dev Banka Açıkladı ve 50.000 TL "Gelir Belgesiz" Ödeme Vereceğini Duyurdu

Kredi notu, daha önceki banka çalışmalarınızdan sonra, KKB sistemi tarafından uygulanan bir puanlama sistemidir. Sizde bu puanlama sistemine göre bankalardan kredi ve kredi kartı gibi ürünleri alabilirsiniz. Kredi notu düşük olan veya daha önce hiç banka çalışması olmayan kişiler maalesef kredilerde onay alamazlar. Ancak bazı bankalar, belirli şartlara uygun olmanız durumunda sizlere kredi onayı verecektir. Sizde bu şekilde kredi kullanabilir ve anında kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Şimdi sizlere bu bankaların hangisi olduğunu ve hangi şartlarda kredi vereceklerinden bahsedelim. Sizde eğer daha önce kart veya kredi kullanmadıysanız aşağıdaki bankalardan 50.000 TL’ye kadar kredi alabilirsiniz.

Vakıfbank 50.000 TL Kredi Başvurusu – Sıfır Puanlı Olanlara

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin şartlarına uygun olması durumunda 50.000 TL’ye kadar imkan vermektedir. Kredi notunuz sıfır ise ve bu bankadan maaş alıyorsanız kredi kullanmanız için bir sıkıntı yoktur. Çalışan müşteriler ise bu bankadan maaş alsa da almasa da en az 6 aylık sigortası, toplamda ise 12 aylık geçmiş sigortası olması gerekmektedir. Vakıfbank kredi başvurusu yaptığınızda bu değerlendirmelere bakılarak kredi onayı verilecektir. Kredi başvurusu için size en yakın Vakıfbank şubesine giderek 50.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Şartlara uygunsanız kimlik ve gelir belgenizi verdikten yarım saat sonra kredinizi kullanmış olacaksınız.

Fibabanka 50.000 TL Kredi Başvurusu

Kredi notu olmayanlara 50.000 TL kredi veren bir diğer banka ise Fibabanka olmaktadır. Bu bankadan da kredi alacak olan kişilerin en az 3 aylık sigortası olması ve kredi notu 1100 üzerinde olan bir kefil bulması durumunda kredilerini kullanacaklardır. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygunsanız aynı gün veya bir ertesi gün ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bankadan kredi kullanan müşteriler ayrıca Fibabanka 50.000 TL kredi başvurusu yanında bonus özellikli kredi kartı da alabilmektedirler. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılmaktadır.

Garanti BBVA Kredi Notu Olmayanlara 50.000 TL Anında Kredi

Garanti BBVA Kredi Notu Olmayanlara 50.000 TL Anında Kredi vermektedir. Banka şubesine giderek kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. En az 3 aylık sigortanız varsa ve kredi sicilinizde hiçbir şey yoksa banka 60 ay vadeye kadar 50.000 TL ihtiyaç kredisi vermektedir. Garanti BBVA internet üzerinden veya SMS ile bu kredi için başvuru yapmayınız. Kredi notunuz sıfır olduğu için banka size olumsuz yanıt verebilir. Banka şubelerinden yapacağınız kredi başvurularında banka gelir durumu düşük olan kişilerden 50.000 TL için kefil isteyebilir.