Banka Kartlarına Ödemeler Yatıyor, 15.000 TL Nakit İsteyenler Hesaplarına Ödeme Alabiliyor

Banka kartı olan vatandaşlar kendi hesaplarına Ödeme olabilmeleri için DenizBank'ın yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 15 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde nakite ödemesi alabiliyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olması durumunda hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek.

Bankamatik kartı olan vatandaşlar Denizbank üzerinden 15 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde başvuru yapabilmesi için bankanın sms kredi servisi olan cebimde Kredi kampanyasına katılması gerekmektedir.

İhtiyaç kredisi başvurusu ne yapacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar 15.000 TL nakit ödemesini 5 dakika içerisinde onay alarak kendi hesaplarına yatırabilir.

Denizbank üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile sms kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan kişilerin bilmesi gereken bir diğer durum ise banka kredi notunun uygun olması. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar acil ihtiyaçları olması durumunda banka üzerinden cep telefonlarının aracılığı ile SMS atarak Kredi başvurusunda bulunabilir. Kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı 3280 numarasına mesaj atarsanız banka sizlere hemen onay verir ve bu krediyi aynı gün içinde kullanırsınız. Onaylanan tutar 36 ay vadeye kadar hemen hesabınıza yatar. Ayrıca banka şubelerine gidebilir ve bu işlemleri hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Uygun faiz oranları ile birlikte ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli yapabilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden de faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.